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Главная Авто ТОП-10 дизельных автомобилей с самым низким расходом топлива

ТОП-10 дизельных автомобилей с самым низким расходом топлива

Ua ru
11 ноября 2026 07:35
ТОП-10 дизельных авто с самым низким расходом топлива netcarshow.com
Volkswagen XL1 2014 года. Фото: netcarshow.com

В условиях высоких цен на топливо дизельные автомобили с минимальным расходом позволяют существенно увеличить ежедневную экономию водителя. Производители добились высоких показателей эффективности как за счет усовершенствования классических двигателей, так и с помощью гибридных установок. Эксперты собрали 10 автомобилей с наименьшим расходом топлива.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

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Городские автомобили

Японский кроссовер Honda HR-V (2019) с 1,6-литровым дизельным двигателем i-DTEC мощностью 118 л.с. и 6-ступенчатой механической коробкой передач демонстрирует расход топлива на уровне 5 л/100 км. Модель разгоняется до 100 км/ч за 10 секунд, обеспечивая высокую надежность агрегатов даже при больших пробегах. Сейчас компания прекратила выпуск дизельных версий, полностью заменив их бензоэлектрическими гибридами.

Немецкий компактный Audi A2 (1999–2005) получил лёгкий алюминиевый кузов и продуманную аэродинамику, которая существенно превосходила конкурентов того времени. Версия с 1,4-литровым дизелем TDI расходует около 4,3 л/100 км в смешанном режиме. Специальная модификация 3L с 1,2-литровым двигателем и узкими шинами потребляет всего 3 л/100 км, хотя из-за высокой цены автомобиль так и не стал массовым.

Популярный хэтчбек Opel Corsa последнего поколения предлагался с дизельным двигателем, расход топлива которого составлял около 4 л/100 км. В настоящее время производитель полностью заменил дизельные версии на гибридные модификации из-за стремительного падения спроса на дизели в Европе.

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Компактная Honda Civic i-DTEC (2018–2021) с 1,6-литровым дизельным двигателем мощностью 118 к.с. демонстрировала расход топлива около 3,5 л/100 км. Автомобиль продержался на рынке всего несколько лет из-за решения марки полностью отказаться от дизелей на европейском континенте. Новый гибридный Civic расходует около 4,9 л/100 км, что делает старый дизель даже более экономичным, чем современная модель.

Корейский хэтчбек Kia Rio (2011–2017) с 1,1-литровым 3-цилиндровым дизельным двигателем мощностью 74 к.с. демонстрировал расход 3,2 л/100 км. Модель демонстрировала самый низкий расход топлива и выбросы CO2 среди всех неэлектрических автомобилей того времени. Разгон до 100 км/ч занимал целых 15,5 секунды, а максимальная скорость составляла 160 км/ч, однако автомобиль превосходил всех конкурентов по экономичности.

Французский Renault Clio 1.5 dCi 90 ECO (2017–2020) расходовал около 3,2 л/100 км благодаря доработанной аэродинамике и надёжному турбодизелю. Для достижения таких показателей водителю нужно было придерживаться спокойного стиля вождения. После этого поколения компания прекратила разработку новых дизельных двигателей, перенаправив инвестиции в электромобили.

Семейные модели

Чешский хэтчбек Skoda Octavia с 2-литровым турбодизелем TDI и механической коробкой передач демонстрирует средний расход топлива на уровне 4,3 л/100 км. Автомобиль предлагает превосходный баланс между практичностью, габаритами и топливной экономичностью. Дизельные версии Octavia остаются бестселлерами марки во многих европейских странах.

Универсал Opel Astra (2019–2021) в реальных испытаниях показал результат 3,3 л/100 км, оказавшись значительно экономичнее, чем указано в официальных заводских паспортах. Такой результат стал приятным сюрпризом для покупателей, хотя существенного роста продаж это не вызвало. В настоящее время производитель предлагает 1,5-литровый дизельный двигатель мощностью 130 л.с. только на отдельных рынках, постепенно переходя на гибриды и электротягу.

Французский хэтчбек Peugeot 208 BlueHDi (2015–2019) с 1,6-литровым двигателем устанавливал рекорды экономичности на специальных испытаниях. Благодаря доработанному спойлеру и специальным шинам Michelin Energy Saver+ автомобиль в реальных условиях расходовал около 3 л/100 км. Эта модель до сих пор считается одним из самых эффективных серийных дизелей в истории.

Рекордный показатель

Немецкий инженерный эксперимент Volkswagen XL1 (2013–2015) стал самым экономичным серийным дизельным автомобилем в истории. Двухместный автомобиль получил уникальный сверхлегкий кузов из углепластика, обтекаемую каплевидную форму и чрезвычайно низкий центр тяжести. Конструкция была максимально оптимизирована для уменьшения сопротивления воздуха и массы.

Силовая установка состояла из гибридной системы с подзарядкой, в которой 2-цилиндровый дизельный двигатель TDI работал совместно с электродвигателем. В ходе испытаний модель продемонстрировала невероятный расход топлива 0,9 л/100 км. Производитель выпустил ограниченную серию из 200 экземпляров по цене более 100 000 долларов за каждый.

Несмотря на триумф технологий, выход модели совпал по времени с громким скандалом Dieselgate вокруг дизельных двигателей концерна. Это событие существенно изменило отношение рынка к дизелям и затмило выдающийся рекорд XL1, который так и остался недостижимой вершиной топливной экономичности.

Ранее  Новини.LIVE писали о том, можно ли переоборудовать дизельный автомобиль для работы на газе. Чаще всего такую процедуру заказывают владельцы коммерческих автопарков, ведь модернизация имеющихся грузовиков и пикапов обходится значительно дешевле, чем покупка новых машин.

Также читайте, какой дизельный двигатель проходит 1 000 000 км даже без обслуживания. Его устанавливали на знаменитые седаны Mercedes W123, роскошные W126 S-Class и первые внедорожники G-Wagen.

рейтинг авто экономия автомобиль дизтопливо Volkswagen Renault Honda Audi Kia Opel Peugeot Škoda дизель
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба

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