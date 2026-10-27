Дизельный двигатель OM617. Фото: Bring a Trailer

Специально разработанный дизельный двигатель Mercedes-Benz OM617 стал настоящим символом абсолютной надежности в истории мирового автопрома. Этот 5-цилиндровый агрегат появился в 1974 году после глобального топливного кризиса и полностью изменил представление о легковых машинах, работающих на тяжелом топливе. Немецкие инженеры создали мотор с огромным запасом прочности, который легко преодолевал отметку в 1 000 000 км даже в самых суровых условиях. Его устанавливали на знаменитые седаны W123, роскошные W126 S-Class и первые внедорожники G-Wagen.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Top Speed.

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Секреты прочности

В основе надежности двигателя лежит использование массивного чугунного блока и чугунной головки цилиндров. Такое сочетание полностью исключило проблемы с температурным расширением и пробоем прокладки, которые часто встречаются в современных алюминиевых двигателях.

Кованый стальной коленчатый вал получил шесть коренных подшипников для максимальной жесткости, а специальные форсунки постоянно охлаждали поршни маслом изнутри.

Топливная система от компании Bosch была полностью механической и не требовала электричества для работы после запуска двигателя. Машина продолжала ехать даже при полном отказе электрооборудования, если в бак поступало топливо. Форсунки с предкамерным впрыском делали работу дизеля плавной, снижая механическую нагрузку на детали.

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Турбированная версия

Первоначальный атмосферный вариант объемом 3 л развивал 79 к.с. и 172 Нм крутящего момента, демонстрируя умеренную динамику, но уверенную работу на трассе. В 1979 году немецкий бренд представил версию OM617A с турбиной Garrett, которая увеличила мощность до 123 к.с. и 250 Нм. Модифицированная версия получила клапаны с натриевым наполнителем и улучшенное охлаждение. При этом фантастический ресурс сохранился.

В реальной жизни эти двигатели спокойно преодолевали сотни тысяч километров без капитального ремонта. Известный греческий таксист Грегориос Сачинидис проехал на своем седане более 4 500 000 км, после чего передал автомобиль в официальный музей компании. Машины с этим двигателем до сих пор работают в сложных регионах Африки и Южной Америки на низкокачественном топливе.

Простое обслуживание

Обслуживание этого дизеля требует лишь регулярной замены масла каждые 5 000–8 000 км пробега. Конструкция без гидрокомпенсаторов предусматривает ручную регулировку зазоров клапанов каждые 24 000 км для поддержания оптимальной компрессии. Замена топливных фильтров каждые 16 000–24 000 км гарантирует долговечность механического топливного насоса.

Запчасти для обслуживания стоят недорого благодаря массовому производству и простоте деталей. В целом замена свечей накаливания, водяного насоса или топливных шлангов происходит быстро благодаря просторному подкапотному пространству.

Главной проблемой для владельцев таких машин остается борьба с коррозией кузова, а не технические неисправности самого двигателя.

Ранее Новини.LIVE писали, стоит ли покупать подержанный автомобиль с дизельным двигателем 2.0 TDI. Покупка такой машины требует тщательной проверки подтвержденной сервисной истории и технического состояния основных узлов.

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