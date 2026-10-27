Дизельний двигун OM617. Фото: Bring a Trailer

Спеціально розроблений дизельний двигун Mercedes-Benz OM617 став справжнім символом абсолютної надійності в історії світового автопрому. Цей 5-циліндровий агрегат з'явився у 1974 році після глобальної паливної кризи та повністю змінив уявлення про легкові машини на важкому пальному. Німецькі інженери створили мотор з величезним запасом міцності, який легко долав позначку в 1 000 000 км навіть у найтяжчих умовах. Його встановлювали на знамениті седани W123, розкішні W126 S-Class та перші позашляховики G-Wagen.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Top Speed.

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Секрети міцності

В основі надійності мотора лежить використання масивного чавунного блоку та чавунної головки циліндрів. Таке поєднання повністю виключило проблеми з температурним розширенням та пробоєм прокладки, які часто трапляються в сучасних алюмінієвих моторах.

Кований сталевий колінчастий вал отримав шість корінних підшипників для максимальної жорсткості, а спеціальні форсунки постійно охолоджували поршні оливою зсередини.

Паливна система від компанії Bosch була повністю механічною та не вимагала електрики для роботи після запуску мотора. Машина продовжувала їхати навіть при повному збої електрообладнання, якщо в бак надходило пальне. Форсунки з передкамерним впорскуванням робили роботу дизеля м'якою, знижуючи механічне навантаження на деталі.

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Турбована версія

Початковий атмосферний варіант об'ємом 3 л видавав 79 к.с. і 172 Нм крутного моменту, демонструючи помірну динаміку, але впевнену роботу на трасі. У 1979 році німецький бренд представив версію OM617A з турбіною Garrett, яка збільшила потужність до 123 к.с. і 250 Нм. Модифікований варіант отримав клапани з натрієвим наповненням та покращене охолодження. Фантастичний ресурс при цьому зберігся.

У реальному житті ці мотори спокійно долали сотні тисяч кілометрів без капітального ремонту. Відомий грецький таксист Грегоріос Сачінідіс проїхав на своєму седані понад 4 500 000 км, після чого передав автомобіль до офіційного музею компанії. Машини з цим мотором досі працюють у складних регіонах Африки та Південної Америки на низькоякісному пальному.

Просте обслуговування

Обслуговування цього дизеля вимагає лише регулярної заміни мастила кожні 5000–8000 км пробігу. Конструкція без гідрокомпенсаторів передбачає ручне регулювання зазорів клапанів кожні 24 000 км для підтримки оптимальної компресії. Заміна паливних фільтрів кожні 16 000–24 000 км гарантує довговічність механічної паливної помпи.

Запчастини для обслуговування коштують небагато завдяки масовому випуску та простоті деталей. Загалом заміна свічок розжарювання, водяної помпи чи паливних шлангів проходить швидко через просторий підкапотний простір.

Головною проблемою для власників таких машин залишається боротьба з корозією кузова, а не технічні несправності самого мотора.

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