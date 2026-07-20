Дизельні двигуни, які проходять мільйон кілометрів без капіталки

Двигун Ford 6.7 Powerstroke під кодовою назвою Scorpion. Фото: hs-motorsports.com

Завдяки своїй паливній економічності, величезному крутному моменту та колосальному ресурсу дизельні двигуни популярні серед автомобілістів. Деякі мотори стали культовими одразу після виходу, іншим знадобилися роки та сервісні кампанії для усунення дитячих хвороб. Проте всі представники цього списку довели свою здатність працювати у найважчих умовах щодня. Спеціалісти зібрали 11 справжніх інженерних шедеврів на важкому паливі.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

Німецька класика

Легендарний 4-циліндровий двигун Volkswagen 1.9 TDI встановлювався на безліч моделей концерну, включаючи Golf, Jetta та Passat. Секрет його довговічності полягає в міцному чавунному блоці та простій механічній системі впорскування без зайвої складної електроніки. Цей невибагливий мотор дозволяє легко долати величезні пробіги, споживаючи при цьому менш як 5,8 л пального на 100 км.

6-циліндровий мотор Mercedes-Benz OM 606 став символом німецької якості кінця минулого століття на машинах E, S та G-класу. Завдяки міцним кованим шатунам та здатності без наслідків працювати на пальному низької якості цей двигун здобув славу вічного. Старі автомобілі з цим агрегатом досі щодня працюють на дорогах різних країн, підтверджуючи розрахунки інженерів.

Японська витривалість

Атмосферний 6-циліндровий двигун Toyota 1HZ об'ємом 4,2 л є серцем культових позашляховиків Land Cruiser 70, 80 та 100 серій. У ньому практично немає електроніки, а дроти підведені лише до стартера та паливного соленоїда, що дозволяє машині долати глибокі броди. Ця надійність зробила двигун головним вибором для місій ООН та військових у всьому світі.

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Конкурент від компанії Nissan з індексом TD 42 також має об'єм 4,2 л та конструкцію, що нагадує тракторний агрегат. Замість пасів чи ланцюгів ГРМ тут використано повністю шестеренчастий привід, який не розтягується і не рветься від високих навантажень. Важкий чавунний блок ефективно відводить тепло, завдяки чому позашляховики Nissan Patrol з цим мотором надзвичайно популярні в пустелях Близького Сходу та Австралії.

Американська сила

Сучасний двигун Chevrolet 3.0 Duramax з 2020 року встановлюється на великі пікапи та позашляховики, включаючи лінійку Suburban та Cadillac Escalade. Попри алюмінієвий блок, він отримав міцні чавунні гільзи циліндрів та турбіну зі змінною геометрією. Максимальний крутний момент доступний уже при 1500 об/хв, що знижує знос деталей під час буксирування великих причепів.

Двигун Ram 3.0 Ecodiesel від концерну Chrysler пройшов кілька етапів модернізації та відкликань, перш ніж стати по-справжньому надійним. У третьому поколінні цей блок з ущільненого графітового чавуну забезпечує пікапам відмінну міцність при зниженій вазі. Машини з цим дизелем демонструють запас ходу понад 640 км під серйозним навантаженням.

Легендарний Cummins 5.9 є справжнім важковаговиком серед рядних дизелів, який випускається з 1989 року. Величезний чавунний блок у поєднанні з механічним паливною помпою Bosch P7100 зробив його улюбленим мотором для фермерів та будівельників. Міцні ковані шатуни мають такий запас міцності, що дозволяють тюнерам збільшувати потужність у кілька разів без ризику поломки.

Двигун Ford 7.3 Powerstroke уособлює епоху до введення жорстких екологічних стандартів. Він повністю позбавлений примхливих систем рециркуляції вихлопних газів та сажових фільтрів DPF. Проста механічна випускна система та відсутність потреби у використанні сечовини роблять цей гігантський мотор надзвичайно дешевим в обслуговуванні, а ціни на такі вживані пікапи залишаються високими.

Аналогічно двигун GMC Duramax 6.6L покоління LBZ 2006–2007 років випуску уникнув встановлення складних очисних систем. Чавунний блок чудово розсіює тепло, а алюмінієві головки циліндрів знижують загальну вагу. Двигун працює з низьким ступенем стиснення, але здатний видавати понад 1280 Нм крутного моменту, демонструючи колосальну зносостійкість.

Сучасні гіганти

Двигун Ford 6.7 Powerstroke під кодовою назвою Scorpion став першою самостійною дизельною розробкою компанії після припинення співпраці з Navistar. Мотор отримав унікальну архітектуру з перевернутим потоком газів у головці, де турбіна розташована в центрі розвалу блока. Це рішення скоротило довжину патрубків та прибрало затримку при натисканні педалі газу на понад 1 500 000 випущених машин.

Замикає список сучасний Cummins 6.7, який встановлюють на важкі модифікації пікапів Ram та шкільні автобуси. Рядна 6-циліндрова конфігурація забезпечує майстрам легкий доступ до всіх вузлів під час проведення регулярного технічного обслуговування. Міцний чавунний блок інтегрований зі спеціальною плитою масляного піддона, що забезпечує конструкції максимальну жорсткість на кручення.

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