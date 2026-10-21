Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE

Багато років поспіль вартість солярки залишалася нижчою за бензин або трималася на однаковому рівні. Проте останнім часом ситуація суттєво змінилася, і тепер дизельне пальне коштує дорожче. Така динаміка цін дивує багатьох водіїв, але вона повністю пояснюється законами ринку та технологією переробки нафти. Ринок реагує на серйозний дисбаланс між обмеженим виробництвом та глобальним споживанням.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Auto Swiat.

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Особливості переробки

З однієї барелі нафти об'ємом 159 л заводи отримують орієнтовно від 63,6 до 71,6 л бензину та лише від 39,8 до 55,7 л дизпалива. Точні пропорції залежать від якості сировини та обладнання підприємства, проте бензину завжди виходить більше. Швидко збільшити випуск дизеля НПЗ не можуть через технологічні обмеження.

Водночас світове споживання солярки значно перевищує попит на бензин. Вона потрібна не лише для легкових машин, а й для вантажівок, залізниці, морських суден, сільськогосподарської техніки та генераторів.

Глобальний попит

Авіаційне пальне та дизель належать до середніх дистилятів і виробляються в одному температурному діапазоні. Через це НПЗ змушені обирати, який продукт робити насамперед, віддаючи перевагу авіації в період високих прибутків. Також величезні обсяги пального споживає військова техніка, яка має пріоритетний доступ до ресурсів.

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Окрім колосального попиту, на ринок тисне загальний дефіцит потужностей для переробки та обмеження постачань сировини. Європа традиційно споживає більше солярки, ніж виробляє самостійно.

Ситуацію загострює військовий конфлікт за участю США, Ізраїлю та Ірану, а також руйнування НПЗ у країнах Перської затоки. Це блокує та обмежує постачання нафти й нафтопродуктів з цього регіону.

Сукупність усіх цих факторів тримає роздрібні ціни дизельного пального на високому рівні.

Раніше Новини.LIVE писали про великий дизельний двигун з витратою палива 5 л/100 км. Японські інженери створили 3.3 e-Skyactiv D, який поєднує високий крутний момент з дивовижною паливною економічністю.

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