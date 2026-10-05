AdBlue у паливному баку авто: чому це призводить до катастрофи

Заливка AdBlue. Фото: adblue-guide.com

Плутанина біля паливних пістолетів на заправці трапляється дуже часто. Деякі водії помилково заливають реагент у паливний бак, а інші заправляють дизель у місткість для реагенту. Потрапляючи всередину, AdBlue та її компоненти негайно вступають у реакцію з соляркою. Навіть незначна частка сторонньої рідини створює загрозу фатальних пошкоджень для паливного вузла та самого двигуна.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Auto Swiat.

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Наслідки помилки

Водний розчин сечовини AdBlue абсолютно несумісний з дизельним пальним. При змішуванні в баку утворюються згустки, які миттєво забивають фільтри й магістральні трубки. Солярка з домішкою сечовини втрачає змащувальні властивості, тому помпа високого тиску швидко заклинює та заповнює всю систему дрібною металевою стружкою. Кристали сечовини діють як абразивний матеріал, роз'їдаючи форсунки та викликаючи стрімку корозію всередині камери згоряння.

Зворотна ситуація, коли дизельне пальне потрапляє у бак AdBlue, також завдає серйозної шкоди. Навіть одна крапля солярки здатна зіпсувати десятки літрів реагенту та вивести з ладу чутливу занурювальну помпу. Нафтопродукти швидко руйнують захисні ущільнення, пошкоджують датчики та приводять до дорогої заміни каталізатора нейтралізації.

Правильні дії

Найголовніше правило при виявленні помилки на АЗС полягає у категоричній забороні на запуск двигуна. Не варто навіть повертати ключ у замку запалювання для перевірки індикаторів. На багатьох сучасних машинах паливна помпа підкачування вмикається автоматично при відкриванні водійських дверей, тому реагент одразу потрапляє у магістраль. Намагатися розбавити суміш свіжим дизелем абсолютно марно.

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