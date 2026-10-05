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Главная Авто Что произойдет, если случайно залить AdBlue в топливный бак авто

Что произойдет, если случайно залить AdBlue в топливный бак авто

Ua ru
5 октября 2026 06:00
AdBlue в топливном баке авто: почему это приводит к катастрофе
Заливка AdBlue. Фото: adblue-guide.com

Путаница с топливными пистолетами на заправке случается очень часто. Некоторые водители по ошибке заливают реагент в топливный бак, а другие заправляют дизельное топливо в емкость для реагента. Попадая внутрь, AdBlue и его компоненты немедленно вступают в реакцию с дизельным топливом. Даже незначительное количество посторонней жидкости создает угрозу фатальных повреждений топливного узла и самого двигателя.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Auto Swiat.

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Последствия ошибки

Водный раствор мочевины AdBlue абсолютно несовместим с дизельным топливом. При смешивании в баке образуются сгустки, которые мгновенно забивают фильтры и магистральные трубки. Солярка с примесью мочевины теряет смазывающие свойства, поэтому насос высокого давления быстро заклинивает и заполняет всю систему мелкой металлической стружкой. Кристаллы мочевины действуют как абразивный материал, разъедая форсунки и вызывая стремительную коррозию внутри камеры сгорания.

Обратная ситуация, когда дизельное топливо попадает в бак AdBlue, также наносит серьезный ущерб. Даже одна капля дизельного топлива способна испортить десятки литров реагента и вывести из строя чувствительный погружной насос. Нефтепродукты быстро разрушают защитные уплотнения, повреждают датчики и приводят к дорогостоящей замене нейтрализующего катализатора.

Правильные действия

Самое главное правило при обнаружении ошибки на АЗС заключается в категорическом запрете на запуск двигателя. Не стоит даже поворачивать ключ в замке зажигания для проверки индикаторов. На многих современных автомобилях топливный насос подкачки включается автоматически при открытии водительской двери, поэтому реагент сразу попадает в магистраль. Пытаться разбавить смесь свежим дизельным топливом совершенно бесполезно.

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Автомобиль необходимо немедленно доставить в сервисный центр на эвакуаторе для промывки бака. Если двигатель не работал, ремонт ограничится базовой очисткой бака. Однако работа двигателя на загрязненном топливе приведет к необходимости замены форсунок, насосов и всей топливной системы.

Ранее Новини.LIVE писали, почему система экологической очистки AdBlue, призванная сокращать вредные выбросы, превратилась в источник массовых неисправностей и дорогостоящих ремонтов для владельцев дизельных автомобилей.

Также читайте, какой дизельный двигатель ремонтировать сложнее всего. Причина заключается в чрезвычайно плотном расположении силового агрегата в моторном отсеке.

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Игорь Саджа - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Игорь Саджа

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