Какие проблемы с AdBlue на дизельных авто во время морозов

Зимние холода создают критические условия для работы систем селективной каталитической нейтрализации в современных дизельных автомобилях. Реагент AdBlue замерзает уже при температуре -11 °C, что грозит поломкой дорогостоящих компонентов.

Почему SCR боится холодов

Технология SCR использует раствор мочевины для нейтрализации оксидов азота в выхлопных газах. Так как реагент на 67,5% состоит из деминерализованной воды, он замерзает при относительно небольших холодах. В отличие от топлива или омывателя, специальной зимней версии этого раствора не существует.

Циклическое замерзание и оттаивание реагента приводит к выпадению кристаллов мочевины, которые не всегда растворяются повторно. Твердые частицы оседают на стенках помпы и дозирующей форсунки, что со временем приводит к их полной блокировке. Если игнорировать неисправность, стоимость замены всего бака с электронным модулем может составлять несколько тысяч долларов.

Защитные механизмы

Производители оснащают тракт подачи жидкости электрическими подогревателями, которые активируются сразу после включения зажигания. Для предотвращения разрыва магистралей льдом после остановки двигателя срабатывает помпа, отсасывающая остатки раствора обратно в резервуар. Больше всего рискуют владельцы, которые используют авто нерегулярно или на короткие расстояния, поскольку при интенсивной езде реагент обновляется чаще.

Хранить AdBlue следует в герметичной упаковке при температуре от +5 °C до +25 °C в темном месте. Замерзшую жидкость необходимо размораживать медленно при комнатной температуре без использования искусственных нагревателей. Перед заливкой важно проверить прозрачность раствора, ведь наличие осадка или мутности свидетельствует о его непригодности.