Україна
Система AdBlue на дизелях взимку — яких проблем не уникнути

Система AdBlue на дизелях взимку — яких проблем не уникнути

Ua ru
Дата публікації: 7 лютого 2026 01:20
Які проблеми з AdBlue на дизельних авто під час морозів
Лючок баку дизельного автомобіля. Фото: freepik.com

Зимові холоди створюють критичні умови для роботи систем селективної каталітичної нейтралізації в сучасних дизельних автомобілях. Реагент AdBlue замерзає вже при температурі -11 °C, що загрожує поломкою дорогих компонентів.

Про це написав Auto Swiat.

Читайте також:

Чому SCR боїться холодів

Технологія SCR використовує розчин сечовини для нейтралізації оксидів азоту у вихлопних газах. Позаяк реагент на 67,5% складається з демінералізованої води, він замерзає за відносно невеликих холодів. На відміну від пального чи омивача, спеціальної зимової версії цього розчину не існує.

Циклічне замерзання та відтавання реагенту призводить до випадання кристалів сечовини, які не завжди розчиняються повторно. Тверді часточки осідають на стінках помпи та дозувальної форсунки, що з часом спричиняє їх повне блокування. Якщо ігнорувати несправність, вартість заміни всього бака з електронним модулем може становити кілька тисяч доларів.

Також читайте:

Як полегшити запуск дизельного двигуна у сильний мороз

Коли антигель не рятує дизель від замерзання

Захисні механізми

Виробники оснащують тракт подачі рідини електричними підігрівачами, які активуються одразу після ввімкнення запалювання. Для запобігання розриву магістралей льодом після зупинки двигуна спрацьовує помпа, що відсмоктує залишки розчину назад у резервуар. Найбільше ризикують власники, які використовують авто нерегулярно або на короткі відстані, позаяк при інтенсивній їзді реагент оновлюється частіше.

Зберігати AdBlue слід у герметичному пакуванні при температурі від +5 °C до +25 °C у темному місці. Замерзлу рідину необхідно розморожувати повільно при кімнатній температурі без використання штучних нагрівачів. Перед заливанням важливо перевірити прозорість розчину, адже наявність осаду чи каламутності свідчить про його непридатність.

ремонт авто проблеми поради автомобіль дизпаливо
Ігор Саджа - Редактор
Автор:
Ігор Саджа
