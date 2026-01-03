Бензин проти дизеля: аргументи на користь бензинового двигуна

Зимовий трафік у місті: умови, в яких переваги бензинового двигуна над дизельним стають особливо помітними. Фото: УНІАН

Вибір між бензиновим та дизельним двигуном залишається однією з найактуальніших дилем для водіїв під час купівлі автомобіля. Попри відому паливну економічність дизеля, сучасні умови експлуатації та витрати на сервіс дедалі частіше схиляють терези на користь бензинових агрегатів.

Дешевий ремонт

Атмосферні бензинові двигуни вирізняються простотою, що напряму впливає на вартість їхнього утримання. Відсутність дорогих компонентів, таких як турбіни, інтеркулери чи складні паливні системи, робить сервіс значно доступнішим.

Наприклад, вартість заміни однієї форсунки в дизельному моторі може перевищувати 200 доларів, тоді як бензиновий аналог коштує в межах 1000–2000 гривень. Навіть капітальний ремонт бензинового двигуна обходиться дешевше, ніж відновлення його турбодизельного конкурента.

Стабільність взимку

Експлуатація в зимовий період виявляє значні переваги бензину, який не має властивості загущуватися при низьких температурах. Бензинові авто гарантовано заводяться при морозах -15 °C або -20 °C навіть без ідеального технічного стану всіх систем.

Для дизеля ж критично важливими є якість пального, стан свічок розжарювання та свіжість мастила, що часто створює додаткові ризики для власників у холодну пору.

Переваги на вторинному ринку

У популярному бюджетному сегменті до 15 000 доларів вибір бензинових кросоверів є значно багатшим. За ці кошти можна знайти свіжіші за роком випуску моделі з меншим пробігом, позаяк бензинові машини зазвичай використовуються для нетривалих міських поїздок.

Статистика свідчить, що річний пробіг дизельних авто часто вдвічі перевищує показники бензинових аналогів, які рідше експлуатуються на далеких дистанціях.

Міські умови

Міський ритм з частими зупинками та короткими дистанціями є ідеальним для бензинового двигуна. Дизельні агрегати в таких умовах часто не встигають прогрітися до робочої температури, що призводить до швидкого закоксовування системи, проблем з сажовими фільтрами та турбінами.

Бензинові моделі позбавлені таких сюрпризів, як невдала регенерація фільтра чи збої в роботі клапана EGR через міську їзду.

Кілька компромісів

За надійність та простоту доводиться розплачуватися вищою витратою палива та меншою тягою. Дволітровий дизель у змішаному циклі споживає близько 7 літрів, тоді як бензиновий двигун аналогічного обʼєму потребуватиме вже близько 11 літрів.

Також бензинові атмосферні мотори поступаються дизельним у динаміці розгону після 60 км/год, проте для водіїв-консерваторів ці недоліки нівелюються впевненістю у технічному стані авто.