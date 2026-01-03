Бензин против дизеля: аргументы в пользу бензинового двигателя

Зимний трафик в городе: условия, в которых преимущества бензинового двигателя над дизельным становятся особенно заметными. Фото: УНИАН

Выбор между бензиновым и дизельным двигателем остается одной из самых актуальных дилемм для водителей при покупке автомобиля. Несмотря на известную топливную экономичность дизеля, современные условия эксплуатации и расходы на сервис все чаще склоняют весы в пользу бензиновых агрегатов.

Об этом говорится в ролике на YouTube-канале "Юра Горячий".

Реклама

Читайте также:

Дешевый ремонт

Атмосферные бензиновые двигатели отличаются простотой, что напрямую влияет на стоимость их содержания. Отсутствие дорогих компонентов, таких как турбины, интеркулеры или сложные топливные системы, делает сервис значительно доступнее.

Например, стоимость замены одной форсунки в дизельном моторе может превышать 200 долларов, тогда как бензиновый аналог стоит в пределах 1000-2000 гривен. Даже капитальный ремонт бензинового двигателя обходится дешевле, чем восстановление его турбодизельного конкурента.

Стабильность зимой

Эксплуатация в зимний период выявляет значительные преимущества бензина, который не имеет свойства загустевать при низких температурах. Бензиновые авто гарантированно заводятся при морозах -15 °C или -20 °C даже без идеального технического состояния всех систем.

Для дизеля критически важны качество топлива, состояние свечей накаливания и свежесть масла, что часто создает дополнительные риски для владельцев в холодное время.

Также читайте:

Стоит ли покупать подержанные авто с дизелем Mercedes 3.0 CDI

Гибрид, дизель или бензин: что на самом деле выгоднее в 2026 году

Преимущества на вторичном рынке

В популярном бюджетном сегменте до 15 000 долларов выбор бензиновых кроссоверов значительно богаче. За эти средства можно найти свежие по году выпуска модели с меньшим пробегом, поскольку бензиновые машины обычно используются для непродолжительных городских поездок.

Статистика свидетельствует, что годовой пробег дизельных авто часто вдвое превышает показатели бензиновых аналогов, которые реже эксплуатируются на дальних дистанциях.

Городские условия

Городской ритм с частыми остановками и короткими дистанциями является идеальным для бензинового двигателя. Дизельные агрегаты в таких условиях часто не успевают прогреться до рабочей температуры, что приводит к быстрому закоксовыванию системы, проблемам с сажевыми фильтрами и турбинами.

Бензиновые модели лишены таких сюрпризов, как неудачная регенерация фильтра или сбои в работе клапана EGR из-за городской езды.

Несколько компромиссов

За надежность и простоту приходится расплачиваться более высоким расходом топлива и меньшей тягой. Двухлитровый дизель в смешанном цикле потребляет около 7 литров, тогда как бензиновый двигатель аналогичного объема потребует уже около 11 литров.

Также бензиновые атмосферные моторы уступают дизельным в динамике разгона после 60 км/ч, однако для водителей-консерваторов эти недостатки нивелируются уверенностью в техническом состоянии авто.