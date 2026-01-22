Почему дизелю в мороз не помогает антигель

Автомобиль заглох зимой. Фото: freepik.com

Дизельные автомобили требуют особого внимания в период сильных морозов из-за склонности топлива к загустению. Популярные присадки часто не справляются с нагрузкой, если водитель игнорирует техническое состояние машины или качество горючего.

Об этом написал РБК-Украина.

Реклама

Читайте также:

Ограничения присадок

Специальные антигели способны снизить температуру фильтрации топлива, однако они не являются универсальным решением. Присадка предотвращает появление кристаллов парафина, но не может растворить массу, которая уже успела кристаллизоваться в баке или трубках. Поэтому средство необходимо добавлять в топливную систему заблаговременно, до наступления критического охлаждения и потери мощности двигателя.

Кроме парафинизации, движение топлива часто блокируют ледяные кристаллы, возникающие из-за конденсата. Влага накапливается в баке в результате перепадов температур и превращается в лед, который создает механические препятствия в топливопроводах. Антигель не влияет на воду, поэтому для удаления конденсата следует использовать специальные препараты на основе спирта.

Также читайте:

Самый противоречивый дизель на подержанных авто

Дизельный двигатель, который легко преодолеет 400 000 км

Другие вредные воздействия

Важной характеристикой является цетановое число, которое определяет скорость воспламенения топлива при сжатии. Если в теплую погоду низкие показатели могут оставаться незаметными, то при температурах ниже -15 °C это приводит к проблемам с запуском и остановке мотора под нагрузкой. Использование некачественного зимнего топлива от непроверенных поставщиков существенно повышает риски замерзания системы.

Надежная работа дизеля зимой также зависит от исправности технических узлов, которые становятся уязвимыми на холоде. Засоренный фильтр, изношенные форсунки или слабая топливная помпа не позволяют создать необходимое давление и обеспечить правильный распыл топлива. Слабый аккумулятор и неисправные свечи накаливания создают дополнительные трудности при холодном пуске, хотя непосредственно не влияют на работу авто во время движения.