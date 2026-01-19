Рискованно ли покупать подержанные Toyota с дизелем BMW N47

Дизель BMW 2.0d (N47). Фото: BMW

Дизельный двигатель BMW с индексом N47 стал одним из самых обсуждаемых агрегатов на рынке подержанных машин. Несмотря на сомнительную славу из-за проблем с цепью ГРМ этот мотор остается популярным выбором благодаря сочетанию мощности и низкого расхода топлива.

Технические особенности

Агрегат N47 дебютировал в марте 2007 года и заменил предыдущую серию M47. Двигатель устанавливали на BMW (от 1-й до 5-й серии, включая X1-X5), а также на Mini и Toyota (Avensis, Auris, Verso и RAV4).

Конструкция базируется на алюминиевом блоке с четырьмя цилиндрами и системой впрыска Common Rail от компании Bosch. Производство продолжалось до конца 2014 года, так как двигатель в первоначальном виде не мог соответствовать строгим экологическим нормам Евро-6.

Слабые места

Главным недостатком двигателя считают неудачное размещение цепи ГРМ со стороны маховика. Такая компоновка требует значительных затрат на ремонт, ведь для замены деталей часто приходится демонтировать весь силовой агрегат. После 200 000 км пробега риск растяжения или разрыва цепи существенно возрастает.

Кроме механизма ГРМ владельцы часто сталкиваются с утечками масла и быстрым износом демпферного шкива коленчатого вала, замена которого на качественный аналог стоит несколько сотен долларов.

Риски системы

Отдельное внимание стоит уделить охладителю системы рециркуляции отработанных газов EGR. Протекание технической жидкости может привести к образованию горючей смеси с сажей, что вызывает пожар в моторном отсеке.

Также топливный насос высокого давления CP4 демонстрирует склонность к быстрому износу в случае регулярной эксплуатации автомобиля с низким уровнем топлива в баке. Попадание металлической стружки из насоса способно полностью вывести из строя дорогостоящую топливную аппаратуру.

Причины популярности

Несмотря на внушительный перечень потенциальных проблем дизель N47 имеет армию поклонников благодаря отличным эксплуатационным характеристикам. Двигатель обеспечивает хорошую динамику, позволяя седанам третьей серии ускоряться до первой сотни за 8 или 9 секунд.

Средний расход топлива двигателем составляет всего 6 литров на 100 километров. Так как бензиновые аналоги того же периода часто оказываются менее надежными и более дорогими в эксплуатации, дизельный вариант остается рациональным выбором для приверженцев марки.