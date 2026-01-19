Чи ризиковано купувати вживані Toyota з дизелем BMW N47

Дизель BMW 2.0d (N47). Фото: BMW

Дизельний двигун BMW з індексом N47 став одним із найбільш обговорюваних агрегатів на ринку вживаних машин. Попри сумнівну славу через проблеми з ланцюгом ГРМ цей мотор залишається популярним вибором завдяки поєднанню потужності та низької витрати пального.

Технічні особливості

Агрегат N47 дебютував у березні 2007 року та замінив попередню серію M47. Двигун встановлювали на BMW (від 1-ї до 5-ї серії, включаючи X1-X5), а також на Mini та Toyota (Avensis, Auris, Verso та RAV4).

Конструкція базується на алюмінієвому блоці з чотирма циліндрами та системою вприску Common Rail від компанії Bosch. Виробництво тривало до кінця 2014 року, позаяк двигун у первинному вигляді не міг відповідати суворим екологічним нормам Євро-6.

Слабкі місця

Головним недоліком двигуна вважають невдале розміщення ланцюга ГРМ з боку маховика. Таке компонування вимагає значних витрат на ремонт, адже для заміни деталей часто доводиться демонтувати весь силовий агрегат. Після 200 000 км пробігу ризик розтягування або розриву ланцюга суттєво зростає.

Окрім механізму ГРМ власники часто стикаються з витоками мастила та швидким зносом демпферного шківа колінчастого вала, заміна якого на якісний аналог коштує кілька сотень доларів.

Ризики системи

Окрему увагу варто приділити охолоджувачу системи рециркуляції відпрацьованих газів EGR. Протікання технічної рідини може призвести до утворення горючої суміші з сажею, що спричиняє пожежу в моторному відсіку.

Також паливна помпа високого тиску CP4 демонструє схильність до швидкого зносу у разі регулярної експлуатації автомобіля з низьким рівнем пального в баку. Потрапляння металевої стружки з помпи здатне повністю вивести з ладу дорогу паливну апаратуру.

Причини популярності

Попри значний перелік потенційних проблем дизель N47 має армію прихильників завдяки відмінним експлуатаційним характеристикам. Двигун забезпечує гарну динаміку, дозволяючи седанам третьої серії прискорюватися до першої сотні за 8 або 9 секунд.

Середня витрата пального двигуном становить лише 6 літрів на 100 кілометрів. Позаяк бензинові аналоги того ж періоду часто виявляються менш надійними та дорожчими в експлуатації, дизельний варіант залишається раціональним вибором для прихильників марки.