Україна
Як впливає на витрату палива подвійний турбокомпресор в авто

Як впливає на витрату палива подвійний турбокомпресор в авто

Ua ru
Дата публікації: 6 січня 2026 21:45
Подвійний турбонаддув: як він впливає на апетити двигуна авто
Двигун Chevrolet V8 з великим блоком та паралельним розташуванням подвійних турбін. Фото: automobile.fandom.com

Використання подвійного турбокомпресора не призводить до обов'язкового зростання витрати пального, а навпаки може підвищити паливну ефективність двигуна. Ключовим фактором у цьому процесі стає режим роботи турбін та обраний стиль керування автомобілем.

Про це написав Jalopnik.

Принцип роботи

Турбокомпресори використовують енергію вихлопних газів для нагнітання додаткового повітря в циліндри, що дозволяє спалювати більше палива та отримувати значну потужність без збільшення об'єму двигуна. У більшості випадків турбовані агрегати демонструють кращі показники споживання, ніж атмосферні аналоги.

Проте реальна ефективність залежить від навантаження на систему та інтенсивності прискорення.

Порівняння з атмосферниками

Системи з подвійним турбонаддувом дозволяють створювати легші та компактніші конструкції, що видають на 30% більше потужності порівняно з атмосферними моторами схожого розміру.

Для порівняння, 3,8-літровий V6 з подвійним турбонаддувом у Nissan GT-R генерує 565 к.с. Водночас атмосферний 5-літровий V8 у Ford Mustang 2025 року видає лише 486 к.с. Це підтверджує можливість отримання високих характеристик за меншого робочого об’єму.



Вплив обертів

Ефективність подвійної системи наддуву тісно пов'язана з діапазоном обертів двигуна. Паралельні схеми працюють як один великий турбокомпресор, тоді як послідовні використовують турбіни різних розмірів для активації на різних обертах.

Коли турбонаддув активно працює (входить у "буст"), споживання пального різко зростає. Однак під час спокійного руху, наприклад, нижче 3000 обертів на хвилину, двигун не використовує повну потужність та витрачає значно менше палива.

Манера водіння

Під час рівномірного руху містом або трасою двигун з подвійним турбонаддувом часто виявляється економнішим за потужні атмосферні агрегати. Помірне натискання на педаль акселератора забезпечує гідні показники витрати.

Водночас агресивне водіння з частими розгонами нівелює переваги турбонаддуву, змушуючи систему постійно працювати на піку можливостей. Кінцевий результат завжди залежить від балансу між потужністю та стриманим стилем пересування.

бензин авто паливо автомобіль Мотор двигун
Ігор Саджа - Редактор
Автор:
Ігор Саджа
