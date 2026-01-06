Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Как влияет на расход топлива двойной турбокомпрессор в авто

Как влияет на расход топлива двойной турбокомпрессор в авто

Ua ru
Дата публикации 6 января 2026 21:45
Двойной турбонаддув: как он влияет на аппетиты двигателя авто
Двигатель Chevrolet V8 с большим блоком и параллельным расположением двойных турбин. Фото: automobile.fandom.com

Использование двойного турбокомпрессора не приводит к обязательному росту расхода топлива, а наоборот может повысить топливную эффективность двигателя. Ключевым фактором в этом процессе становится режим работы турбин и выбранный стиль управления автомобилем.

Об этом написал Jalopnik.

Реклама
Читайте также:

Принцип работы

Турбокомпрессоры используют энергию выхлопных газов для нагнетания дополнительного воздуха в цилиндры, что позволяет сжигать больше топлива и получать значительную мощность без увеличения объема двигателя. В большинстве случаев турбированные агрегаты демонстрируют лучшие показатели потребления, чем атмосферные аналоги.

Однако реальная эффективность зависит от нагрузки на систему и интенсивности ускорения.

Сравнение с атмосферниками

Системы с двойным турбонаддувом позволяют создавать более легкие и компактные конструкции, выдающие на 30% больше мощности по сравнению с атмосферными моторами похожего размера.

Для сравнения, 3,8-литровый V6 с двойным турбонаддувом в Nissan GT-R генерирует 565 л.с. В то же время атмосферный 5-литровый V8 в Ford Mustang 2025 года выдает всего 486 л.с. Это подтверждает возможность получения высоких характеристик при меньшем рабочем объеме.

Также читайте:

Какие автомобили имеют самые надежные турбодвигатели

Почему современные турбомоторы авто ломаются уже на 150 000 км

Влияние оборотов

Эффективность двойной системы наддува тесно связана с диапазоном оборотов двигателя. Параллельные схемы работают как один большой турбокомпрессор, тогда как последовательные используют турбины разных размеров для активации на разных оборотах.

Когда турбонаддув активно работает (входит в "буст"), потребление топлива резко возрастает. Однако во время спокойного движения, например, ниже 3000 оборотов в минуту, двигатель не использует полную мощность и расходует значительно меньше топлива.

Манера вождения

При равномерном движении по городу или трассе двигатель с двойным турбонаддувом часто оказывается экономичнее мощных атмосферных агрегатов. Умеренное нажатие на педаль акселератора обеспечивает достойные показатели расхода.

В то же время агрессивное вождение с частыми разгонами нивелирует преимущества турбонаддува, заставляя систему постоянно работать на пике возможностей. Конечный результат всегда зависит от баланса между мощностью и сдержанным стилем передвижения.

бензин авто топливо автомобиль Мотор двигатель
Игорь Саджа - Редактор
Автор:
Игорь Саджа
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации