Как спасти дизельный двигатель во время экстремальных морозов

Проблема замерзания дизельного топлива становится критичной при резком снижении температуры воздуха. Чаще всего причиной остановки двигателя становится топливный фильтр, который блокируется кристаллами парафина.

Механизм замерзания

Дизельная солярка при низких температурах выделяет твердый осадок, который перекрывает подачу топлива. Это случается в тонких участках магистрали или непосредственно в фильтрующем элементе.

В результате мотор либо совсем не запускается, либо прекращает работу почти сразу после старта. Полное промерзание всей системы в украинских климатических условиях случается редко, поэтому обычно достаточно восстановить проходимость именно фильтра.

Горячая вода

Самым доступным способом восстановления пропускной способности системы является прогрев фильтра кипятком. Корпус устройства нужно плотно обернуть толстой тканью и медленно поливать горячей водой из термоса в течение десяти минут.

При морозе до минус десяти градусов достаточно около двух литров жидкости. Использование тряпки является обязательным, так как прямой контакт металла с кипятком может привести к появлению трещин на корпусе из-за температурного контраста.

Электрические приборы

Строительный фен при наличии доступа к сети позволяет эффективно отогреть топливопровод и фильтр. Струю воздуха необходимо постоянно перемещать по всей поверхности для предотвращения локального перегрева.

Также существует метод прогрева подкапотного пространства бытовым тепловентилятором. Для этого открытый капот накрывают пленкой или брезентом, создавая закрытый контур для циркуляции теплого воздуха вокруг двигателя.

Топливная смесь

Для предотвращения повторного замерзания целесообразно подготовить порцию теплого горючего. Десять или двадцать литров солярки нагревают до температуры шестьдесят или семьдесят градусов и смешивают с антигелем перед заливкой в бак. Это позволяет поднять общую температуру жидкости в системе и растворить остатки парафина.

После успешного запуска прогретое топливо начнет самостоятельно возвращаться в бак через магистраль обратного потока.

Теплое помещение

Самым надежным вариантом остается размещение транспортного средства в отапливаемом боксе на несколько часов. Кроме подземных паркингов и автомоек можно воспользоваться гаражами спасательных служб или помещениями котельных.

Такой метод гарантирует полное размораживание всей системы, включая наиболее удаленные участки топливопровода под кузовом автомобиля.