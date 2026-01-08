Экономия топлива зимой: 5 способов уменьшить расход бензина и дизеля

Автоматическая АЗС в Киеве. Фото: УНИАН

Зимняя эксплуатация автомобиля традиционно сопровождается ростом расхода топлива на 10-20% из-за низких температур и сложных дорожных условий. Однако существует несколько проверенных методов, которые помогут значительно уменьшить нагрузку на кошелек в период морозов.

Об этом написал РБК-Украина.

Реклама

Читайте также:

Прогрев двигателя

Современные силовые агрегаты не требуют длительной работы на холостом ходу. Достаточно лишь 1-2 минут после запуска, чтобы масло равномерно распределилось по системе и защитило детали от трения.

Долгое ожидание на месте не имеет практического смысла, так как двигатель гораздо быстрее достигает рабочей температуры под нагрузкой, то есть непосредственно во время движения.

Пока мотор не прогрелся до оптимальных 90-110°C, топливо сгорает менее эффективно, что автоматически повышает расход. В первые минуты поездки рекомендуется избегать высоких оборотов, резких ускорений, движения на крутые подъемы или буксования в сугробах.

Плавный темп езды на начальном этапе позволяет силовой установке постепенно выйти на экономный режим работы.

Также читайте:

Что такое зимний бензин и где его найти

Как влияет на расход топлива двойной турбокомпрессор в авто

Использование электроприборов

Зимой количество потребителей энергии в салоне возрастает, что напрямую влияет на аппетит авто. Каждое включенное устройство добавляет к расходу определенное количество литров на каждые 100 км:

обогрев окон потребляет около 0,8 л;

подогрев сидений требует дополнительных 0,1 л;

включенные фары и подогрев зеркал суммарно добавляют еще около 0,14 л.

Для экономии стоит выключать приборы, которые не являются критически важными для безопасности в конкретный момент поездки.

Контроль давления и аэродинамика

При падении температуры воздух в колесах сжимается, что приводит к снижению давления. Полуспущенные шины имеют большее сопротивление качению, из-за чего расход топлива может возрасти на 5-10%. Рекомендуется проверять состояние колес минимум раз в две недели и поддерживать уровень давления в соответствии с техническими требованиями производителя.

Накопление снега и льда на крыше или капоте существенно ухудшает аэродинамические свойства автомобиля. На скорости более 50-60 км/ч сопротивление воздуха становится весомым фактором, заставляющим двигатель потреблять больше энергии для преодоления препятствий. Полная очистка кузова не только повышает безопасность, но и способствует идеальной обтекаемости и экономии.