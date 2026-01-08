Економія пального взимку: 5 способів зменшити витрати бензину та дизеля

Автоматична АЗС в Києві. Фото: УНІАН

Зимова експлуатація автомобіля традиційно супроводжується зростанням витрат пального на 10-20% через низькі температури та складні дорожні умови. Проте існує кілька перевірених методів, які допоможуть значно зменшити навантаження на гаманець у період морозів.

Прогрів двигуна

Сучасні силові агрегати не потребують тривалої роботи на холостому ходу. Достатньо лише 1-2 хвилин після запуску, щоб мастило рівномірно розподілилося по системі та захистило деталі від тертя.

Довге очікування на місці не має практичного сенсу, позаяк двигун набагато швидше досягає робочої температури під навантаженням, тобто безпосередньо під час руху.

Поки мотор не прогрівся до оптимальних 90-110°C, паливо згорає менш ефективно, що автоматично підвищує витрати. У перші хвилини поїздки рекомендується уникати високих обертів, різких прискорень, руху на круті підйоми або буксування в заметах.

Плавний темп їзди на початковому етапі дозволяє силовій установці поступово вийти на економний режим роботи.

Використання електроприладів

Взимку кількість споживачів енергії у салоні зростає, що безпосередньо впливає на апетит авто. Кожен увімкнений пристрій додає до витрат певну кількість літрів на кожні 100 км:

обігрів вікон споживає близько 0,8 л;

підігрів сидінь потребує додаткових 0,1 л;

увімкнені фари та підігрів дзеркал сумарно додають ще близько 0,14 л.

Для економії варто вимикати прилади, які не є критично важливими для безпеки в конкретний момент поїздки.

Контроль тиску та аеродинаміка

При падінні температури повітря в колесах стискається, що призводить до зниження тиску. Напівспущені шини мають більший опір коченню, через що витрата пального може зрости на 5-10%. Рекомендується перевіряти стан коліс мінімум раз на два тижні та підтримувати рівень тиску відповідно до технічних вимог виробника.

Нагромадження снігу та льоду на даху чи капоті суттєво погіршує аеродинамічні властивості автомобіля. На швидкості понад 50-60 км/год опір повітря стає вагомим чинником, що змушує двигун споживати більше енергії для подолання перешкод. Повне очищення кузова не лише підвищує безпеку, а й сприяє ідеальній обтічності та економії.