Як помилкова економія на АЗС знищує двигун: застереження експертів

Ремонт автомобіля. Фото: freepik.com

Спроби відкласти візит на АЗС до останнього моменту часто стають причиною дорогого ремонту паливної системи. Постійна експлуатація автомобіля з напівпорожнім баком критично впливає на ресурс основних агрегатів і ставить під загрозу безпеку руху.

Про це написав Express.

Реклама

Читайте також:

Паливна помпа

Експерт з автострахування Грег Вілсон наголошує, що пальне в баку також слугує мастилом та охолоджувачем для паливної помпи. Коли рівень рідини опускається до критичної позначки, помпа починає всмоктувати повітря замість палива, що призводить до її перегріву та передчасного виходу з ладу.

Заміна цього вузла є дорогою процедурою, якої можна уникнути, підтримуючи рівень пального не менш як на чверть бака.

Забруднення системи

З часом на дні паливного бака накопичується осад, металеві частинки та бруд, які потрапляють туди разом з пальним. При регулярній їзді "на лампочці" система змушена всмоктувати ці відкладення, що спричиняє швидке засмічення паливних фільтрів та форсунок.

Це не лише знижує потужність двигуна, а й може призвести до потрапляння бруду безпосередньо в робочі зони силового агрегату, провокуючи складні несправності.

Також читайте:

На якій швидкості автомобіль витрачає найменше пального

Чому авто витрачають різну кількість палива на шосе та в місті

Ризик раптової зупинки

Зазвичай індикатор низького рівня пального вмикається, коли в баку залишається близько 10–15% загального об’єму, що дозволяє проїхати приблизно від 48 до 80 км залежно від умов руху. Проте розраховувати на ці показники небезпечно, позаяк на нерівній дорозі датчик може давати похибку.

Раптова зупинка двигуна через брак палива на швидкісній трасі створює критичну небезпеку для всіх учасників дорожнього руху та може призвести до аварійних ситуацій.

Рекомендації з експлуатації

Для підтримання автомобіля у справному стані рекомендується не чекати сигналу контрольної лампи, а відвідувати АЗС заздалегідь.

Збереження запасу палива на рівні щонайменше 25% від об’єму бака дозволяє системі працювати стабільно, забезпечуючи належне охолодження помпи та чистоту паливної магістралі. Такий підхід гарантує довший термін служби двигуна та позбавляє від зайвих ризиків під час поїздок.