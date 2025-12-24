Как ложная экономия на АЗС уничтожает двигатель: предостережения экспертов

Ремонт автомобиля. Фото: freepik.com

Попытки отложить визит на АЗС до последнего момента часто становятся причиной дорогостоящего ремонта топливной системы. Постоянная эксплуатация автомобиля с полупустым баком критически влияет на ресурс основных агрегатов и ставит под угрозу безопасность движения.

Топливная помпа

Эксперт по автострахованию Грег Уилсон отмечает, что топливо в баке также служит смазкой и охладителем для топливной помпы. Когда уровень жидкости опускается до критической отметки, помпа начинает всасывать воздух вместо топлива, что приводит к ее перегреву и преждевременному выходу из строя.

Замена этого узла является дорогостоящей процедурой, которой можно избежать, поддерживая уровень топлива не менее чем на четверть бака.

Загрязнение системы

Со временем на дне топливного бака скапливается осадок, металлические частицы и грязь, которые попадают туда вместе с топливом. При регулярной езде "на лампочке" система вынуждена всасывать эти отложения, что приводит к быстрому засорению топливных фильтров и форсунок.

Это не только снижает мощность двигателя, но и может привести к попаданию грязи непосредственно в рабочие зоны силового агрегата, провоцируя сложные неисправности.

Риск внезапной остановки

Обычно индикатор низкого уровня топлива включается, когда в баке остается около 10-15% общего объема, что позволяет проехать примерно от 48 до 80 км в зависимости от условий движения. Однако рассчитывать на эти показатели опасно, так как на неровной дороге датчик может давать погрешность.

Внезапная остановка двигателя из-за нехватки топлива на скоростной трассе создает критическую опасность для всех участников дорожного движения и может привести к аварийным ситуациям.

Рекомендации по эксплуатации

Для поддержания автомобиля в исправном состоянии рекомендуется не ждать сигнала контрольной лампы, а посещать АЗС заранее.

Сохранение запаса топлива на уровне не менее 25% от объема бака позволяет системе работать стабильно, обеспечивая надлежащее охлаждение помпы и чистоту топливной магистрали. Такой подход гарантирует более долгий срок службы двигателя и избавляет от лишних рисков во время поездок.