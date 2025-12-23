Чим відрізняється зимовий бензин для авто та чому це важливо

Що таке зимовий бензин та де його знайти
На відміну від дизельного пального, бензин не має спеціального сезонного маркування, проте суттєво різниться за показником тиску насиченої пари. Підвищена леткість зимових марок сприяє легкому запалюванню суміші в морози, тоді як літнє пальне запобігає утворенню парових пробок у спеку.
Сезонність бензину
Сезонні особливості пального актуальні не лише для дизельних автомобілів, а й для бензинових. Основна відмінність між літніми та зимовими марками бензину полягає не в температурі замерзання, а в здатності пального випаровуватися — так званій леткості.
Цей параметр є критичним для стабільного запуску двигуна. Зимовий бензин при низьких температурах утворює більше пари, що дозволяє свічкам запалювання легше підпалити паливно-повітряну суміш у промерзлому моторі.
Натомість використання пального з низькою леткістю взимку призводить до складного запуску, а експлуатація зимових марок улітку спричиняє утворення парових пробок у паливній системі та додаткове забруднення атмосфери через надмірні випари.
Зимовий бензин на АЗС
На відміну від дизпалива, державні стандарти (ДСТУ 7687:2015) не передбачають літерного маркування "зима" або "літо" на колонках АЗС. Щоб перевірити сезонність, необхідно ознайомитися з паспортом якості пального в куточку споживача. Ключовим параметром є тиск насиченої пари (ТНП):
- для літніх бензинів ТНП становить від 45 до 80 кПа;
- для зимових бензинів цей показник має бути в межах від 60 до 100 кПа.
У випадку з імпортним пальним, що відповідає європейському стандарту EN 228:2012, сезонність позначається латинськими літерами. Класи A, B та C призначені для літнього періоду, тоді як класи D, E та F розраховані на експлуатацію взимку. Для міжсезоння передбачені маркування C1 та D1.
Важливо враховувати, що показник тиску насиченої пари та леткість жодним чином не пов'язані з октановим числом бензину. Таким чином, якість запуску двигуна в мороз залежить від відповідності ТНП поточному сезону, а не від марки самого пального.
