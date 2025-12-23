Відео
Що таке зимовий бензин та де його знайти

Дата публікації: 23 грудня 2025 06:00
Чим відрізняється зимовий бензин для авто та чому це важливо
На АЗС взимку. Фото: freepik.com

На відміну від дизельного пального, бензин не має спеціального сезонного маркування, проте суттєво різниться за показником тиску насиченої пари. Підвищена леткість зимових марок сприяє легкому запалюванню суміші в морози, тоді як літнє пальне запобігає утворенню парових пробок у спеку.

Про це написав РБК-Україна.

Сезонність бензину

Сезонні особливості пального актуальні не лише для дизельних автомобілів, а й для бензинових. Основна відмінність між літніми та зимовими марками бензину полягає не в температурі замерзання, а в здатності пального випаровуватися — так званій леткості.

Цей параметр є критичним для стабільного запуску двигуна. Зимовий бензин при низьких температурах утворює більше пари, що дозволяє свічкам запалювання легше підпалити паливно-повітряну суміш у промерзлому моторі.

Натомість використання пального з низькою леткістю взимку призводить до складного запуску, а експлуатація зимових марок улітку спричиняє утворення парових пробок у паливній системі та додаткове забруднення атмосфери через надмірні випари.

Що таке бензин А-100 та чи варто їм заправлятися

Неправильно заправляють авто 80% водіїв: у чому помилки

Зимовий бензин на АЗС

На відміну від дизпалива, державні стандарти (ДСТУ 7687:2015) не передбачають літерного маркування "зима" або "літо" на колонках АЗС. Щоб перевірити сезонність, необхідно ознайомитися з паспортом якості пального в куточку споживача. Ключовим параметром є тиск насиченої пари (ТНП):

  • для літніх бензинів ТНП становить від 45 до 80 кПа;
  • для зимових бензинів цей показник має бути в межах від 60 до 100 кПа.

У випадку з імпортним пальним, що відповідає європейському стандарту EN 228:2012, сезонність позначається латинськими літерами. Класи A, B та C призначені для літнього періоду, тоді як класи D, E та F розраховані на експлуатацію взимку. Для міжсезоння передбачені маркування C1 та D1.

Важливо враховувати, що показник тиску насиченої пари та леткість жодним чином не пов'язані з октановим числом бензину. Таким чином, якість запуску двигуна в мороз залежить від відповідності ТНП поточному сезону, а не від марки самого пального.

бензин авто АЗС паливо зима поради автомобіль
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
