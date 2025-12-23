Чем отличается зимний бензин для авто и почему это важно

Что такое зимний бензин и где его найти
В отличие от дизельного топлива, бензин не имеет специальной сезонной маркировки, однако существенно различается по показателю давления насыщенного пара. Повышенная летучесть зимних марок способствует легкому зажиганию смеси в морозы, тогда как летнее топливо предотвращает образование паровых пробок в жару.
Об этом написал РБК-Украина.
Сезонность бензина
Сезонные особенности топлива актуальны не только для дизельных автомобилей, но и для бензиновых. Основное отличие между летними и зимними марками бензина заключается не в температуре замерзания, а в способности топлива испаряться — так называемой летучести.
Этот параметр является критическим для стабильного запуска двигателя. Зимний бензин при низких температурах образует больше паров, что позволяет свечам зажигания легче поджечь топливно-воздушную смесь в промерзшем моторе.
Использование топлива с низкой летучестью зимой приводит к сложному запуску, а эксплуатация зимних марок летом приводит к образованию паровых пробок в топливной системе и дополнительному загрязнению атмосферы из-за чрезмерных испарений.
Также читайте:
Что такое бензин А-100 и стоит ли им заправляться
Неправильно заправляют авто 80% водителей: в чем ошибки
Зимний бензин на АЗС
В отличие от дизтоплива, государственные стандарты (ДСТУ 7687:2015) не предусматривают буквенной маркировки "зима" или "лето" на колонках АЗС. Чтобы проверить сезонность, необходимо ознакомиться с паспортом качества топлива в уголке потребителя. Ключевым параметром является давление насыщенного пара (ДНП):
- для летних бензинов ДНП составляет от 45 до 80 кПа;
- для зимних бензинов этот показатель должен быть в пределах от 60 до 100 кПа.
В случае с импортным топливом, соответствующим европейскому стандарту EN 228:2012, сезонность обозначается латинскими буквами. Классы A, B и C предназначены для летнего периода, тогда как классы D, E и F рассчитаны на эксплуатацию зимой. Для межсезонья предусмотрены маркировки C1 и D1.
Важно учитывать, что показатель давления насыщенного пара и летучесть никак не связаны с октановым числом бензина. Таким образом, качество запуска двигателя в мороз зависит от соответствия ДНП текущему сезону, а не от марки самого топлива.
Читайте Новини.LIVE!