Чем отличается зимний бензин для авто и почему это важно

В отличие от дизельного топлива, бензин не имеет специальной сезонной маркировки, однако существенно различается по показателю давления насыщенного пара. Повышенная летучесть зимних марок способствует легкому зажиганию смеси в морозы, тогда как летнее топливо предотвращает образование паровых пробок в жару.

Сезонность бензина

Сезонные особенности топлива актуальны не только для дизельных автомобилей, но и для бензиновых. Основное отличие между летними и зимними марками бензина заключается не в температуре замерзания, а в способности топлива испаряться — так называемой летучести.

Этот параметр является критическим для стабильного запуска двигателя. Зимний бензин при низких температурах образует больше паров, что позволяет свечам зажигания легче поджечь топливно-воздушную смесь в промерзшем моторе.

Использование топлива с низкой летучестью зимой приводит к сложному запуску, а эксплуатация зимних марок летом приводит к образованию паровых пробок в топливной системе и дополнительному загрязнению атмосферы из-за чрезмерных испарений.

Зимний бензин на АЗС

В отличие от дизтоплива, государственные стандарты (ДСТУ 7687:2015) не предусматривают буквенной маркировки "зима" или "лето" на колонках АЗС. Чтобы проверить сезонность, необходимо ознакомиться с паспортом качества топлива в уголке потребителя. Ключевым параметром является давление насыщенного пара (ДНП):

для летних бензинов ДНП составляет от 45 до 80 кПа;

для зимних бензинов этот показатель должен быть в пределах от 60 до 100 кПа.

В случае с импортным топливом, соответствующим европейскому стандарту EN 228:2012, сезонность обозначается латинскими буквами. Классы A, B и C предназначены для летнего периода, тогда как классы D, E и F рассчитаны на эксплуатацию зимой. Для межсезонья предусмотрены маркировки C1 и D1.

Важно учитывать, что показатель давления насыщенного пара и летучесть никак не связаны с октановым числом бензина. Таким образом, качество запуска двигателя в мороз зависит от соответствия ДНП текущему сезону, а не от марки самого топлива.