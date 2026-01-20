Як врятувати дизельний двигун під час екстремальних морозів

Не заводиться дизельний двигун. Фото: freepik.com

Проблема замерзання дизельного пального стає критичною при різкому зниженні температури повітря. Найчастіше причиною зупинки двигуна стає паливний фільтр, який блокується кристалами парафіну.

Про це написав Auto24.

Механізм замерзання

Дизельна солярка при низьких температурах виділяє твердий осад, що перекриває подачу палива. Це трапляється у тонких ділянках магістралі або безпосередньо у фільтрувальному елементі.

У результаті мотор або зовсім не запускається, або припиняє роботу майже одразу після старту. Повне промерзання всієї системи в українських кліматичних умовах трапляється рідко, тому зазвичай достатньо відновити прохідність саме фільтра.

Гаряча вода

Найдоступнішим способом відновлення пропускної здатності системи є прогрів фільтра окропом. Корпус пристрою потрібно щільно обгорнути товстою тканиною та повільно поливати гарячою водою з термоса протягом десяти хвилин.

При морозі до мінус десяти градусів достатньо близько двох літрів рідини. Використання ганчірки є обов'язковим, позаяк прямий контакт металу з окропом може спричинити появу тріщин на корпусі через температурний контраст.

Електричні прилади

Будівельний фен за наявності доступу до мережі дозволяє ефективно відігріти паливопровід та фільтр. Струмінь повітря необхідно постійно переміщувати по всій поверхні для запобігання локальному перегріву.

Також існує метод прогріву підкапотного простору побутовим тепловентилятором. Для цього відкритий капот накривають плівкою або брезентом, створюючи закритий контур для циркуляції теплого повітря навколо двигуна.

Паливна суміш

Для запобігання повторному замерзанню доцільно підготувати порцію теплого пального. Десять або двадцять літрів солярки нагрівають до температури шістдесят чи сімдесят градусів та змішують з антигелем перед заливанням у бак. Це дозволяє підняти загальну температуру рідини в системі та розчинити залишки парафіну.

Після успішного запуску прогріте паливо почне самостійно повертатися в бак через магістраль зворотного потоку.

Тепле приміщення

Найнадійнішим варіантом залишається розміщення транспортного засобу в опалювальному боксі на кілька годин. Крім підземних паркінгів та автомийок можна скористатися гаражами рятувальних служб або приміщеннями котелень.

Такий метод гарантує повне розморожування всієї системи, включаючи найбільш віддалені ділянки паливопроводу під кузовом автомобіля.