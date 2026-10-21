Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE

На протяжении многих лет стоимость солярки оставалась ниже, чем у бензина, или держалась на одном уровне. Однако в последнее время ситуация существенно изменилась, и теперь дизельное топливо стоит дороже. Такая динамика цен удивляет многих водителей, но она полностью объясняется законами рынка и технологией переработки нефти. Рынок реагирует на серьезный дисбаланс между ограниченным производством и глобальным потреблением.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Auto Swiat.

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Особенности переработки

Из одного барреля нефти объемом 159 л заводы получают ориентировочно от 63,6 до 71,6 л бензина и лишь от 39,8 до 55,7 л дизтоплива. Точные пропорции зависят от качества сырья и оборудования предприятия, однако бензина всегда получается больше. Быстро увеличить выпуск дизельного топлива НПЗ не могут из-за технологических ограничений.

В то же время мировое потребление дизельного топлива значительно превышает спрос на бензин. Оно необходимо не только для легковых автомобилей, но и для грузовиков, железнодорожного транспорта, морских судов, сельскохозяйственной техники и генераторов.

Глобальный спрос

Авиационное топливо и дизельное топливо относятся к средним дистиллятам и производятся в одном температурном диапазоне. Из-за этого НПЗ вынуждены выбирать, какой продукт производить в первую очередь, отдавая предпочтение авиации в период высоких доходов. Кроме того, огромные объемы топлива потребляет военная техника, которая имеет приоритетный доступ к ресурсам.

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Помимо колоссального спроса, на рынок давит общий дефицит перерабатывающих мощностей и ограничения поставок сырья. Европа традиционно потребляет больше дизельного топлива, чем производит самостоятельно.

Ситуацию обостряет военный конфликт с участием США, Израиля и Ирана, а также разрушение НПЗ в странах Персидского залива. Это блокирует и ограничивает поставки нефти и нефтепродуктов из этого региона.

Совокупность всех этих факторов удерживает розничные цены на дизельное топливо на высоком уровне.

Ранее Новини.LIVE писали о большом дизельном двигателе с расходом топлива 5 л/100 км. Японские инженеры создали 3.3 e-Skyactiv D, который сочетает высокий крутящий момент с удивительной топливной экономичностью.

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