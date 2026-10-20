Какие б/у дизельные авто на самом деле расходуют меньше топлива

Peugeot 208 2020 года. Фото: netcarshow.com

Популярные дизельные автомобили с пробегом остаются хорошим решением для повседневных поездок благодаря своей высокой топливной эффективности. Исследование основано на реальных показателях бортовых систем тысяч автомобилей во время их эксплуатации на дорогах Европы. Благодаря этому можно оценить реальный расход дизельного топлива, а не ориентироваться исключительно на данные автопроизводителей.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Interia Motoryzacja.

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Реальные исследования

Журналисты провели масштабное исследование на основе данных бортовых систем OBFCM, собранных Европейской комиссией за 2021–2023 годы. База содержит более миллиона анонимных записей о реальном расходе топлива автомобилей в повседневном движении. Системный мониторинг фиксирует пробег и фактические объемы израсходованного дизельного топлива, что дает максимально точную картину.

Абсолютное лидерство по экономичности завоевали модели концерна Stellantis с компактными дизельными двигателями BlueHDi. Городские хэтчбеки меньшего размера оказались значительно экономичнее, чем более крупные семейные автомобили. Ниже приведены показатели среднего расхода дизельного топлива для 15 самых экономичных автомобилей.

Peugeot 208: 4,70 л/100 км Opel Corsa: 4,83 л/100 км Citroen C3: 4,88 л/100 км Ford Puma: 4,94 л/100 км Renault Clio: 5,02 л/100 км Opel Astra: 5,03 л/100 км Opel Mokka: 5,08 л/100 км Opel Crossland: 5,09 л/100 км Peugeot 308: 5,22 л/100 км Citroen C3 Aircross: 5,25 л/100 км Citroen C4: 5,25 л/100 км Peugeot 2008: 5,32 л/100 км Skoda Octavia: 5,35 л/100 км Volkswagen Golf: 5,38 л/100 км Hyundai i30: 5,39 л/100 км

Оценка результатов

Популярные среди водителей Skoda Octavia и Volkswagen Golf потребляют немного больше, чем компактные автомобили, из-за больших габаритов и принадлежности к более высокому классу. Однако их показатели все равно остаются на очень низком уровне. Например, разница в годовом расходе топлива между лидером рейтинга и Skoda Octavia при пробеге 20 000 км составляет около 130 л.

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В то же время низкий расход топлива не является единственным критерием выбора подержанного автомобиля. Сложные системы очистки выхлопных газов и топливная аппаратура требуют регулярного и качественного обслуживания. Поэтому перед покупкой стоит внимательно проверять техническую историю конкретного экземпляра.

Ранее Новини.LIVE писали о семейных дизельных кроссоверах с наименьшим расходом топлива в 2026 году. Благодаря низкому расходу такие автомобили способны преодолевать от 800 до 1000 км на одном баке топлива без лишних остановок.

Также читайте, почему осенью автомобиль расходует больше топлива. Похолодание существенно меняет условия эксплуатации и заставляет двигатель работать с повышенной нагрузкой.