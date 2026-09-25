Недорогие б/у дизельные авто с расходом топлива до 6 л/100 км

Peugeot 308 2008 года. Фото: netcarshow.com

Покупка недорогой машины с пробегом остается актуальной задачей для многих украинских водителей. Практичные подержанные дизельные автомобили стоимостью около 7000 долларов позволяют существенно экономить при каждой заправке на АЗС. Большинство таких моделей расходуют от 4,5 до 5,8 л/100 км топлива в смешанном цикле. Благодаря топливным бакам объемом до 60 л они способны преодолевать до 1100 км без лишних остановок.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на The Page.

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Европейские хэтчбеки

Немецкий Opel Astra J 2010–2013 годов оснащается топливным баком на 56 л. Дизельный двигатель 1,7 CDTI расходует в реальных условиях от 5 до 5,8 л/100 км. Во время длительной поездки по трассе полного бака топлива хватает примерно на 900–1000 км пути.

Французский Peugeot 308 2008–2013 годов получил экономичный дизельный двигатель 1.6 HDi и бак объемом 60 л. При реальном расходе от 4,5 до 5,3 л/100 км этот автомобиль демонстрирует один из самых высоких показателей автономности.

Его родственник Citroen C4 2011–2014 годов использует аналогичный 1,6-литровый двигатель с таким же расходом, что позволяет приближаться к отметке 1100 км пробега на одной заправке.

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Седаны и универсалы

Французский седан Renault Fluence 2010–2014 годов сочетает 60-литровый бак с умеренным расходом топлива двигателя 1.5 dCi на уровне 4,5–5,3 л/100 км. Благодаря такой конструкции автомобиль легко преодолевает более 1000 км в загородном режиме.

В то же время проверенный двигатель 1.5 dCi массово устанавливался и на другие недорогие автомобили французского бренда стоимостью до 8000 долларов, однако при покупке важно тщательно проверять качество его предыдущего технического обслуживания.

Корейский универсал Kia Ceed 2009–2012 годов с дизельным двигателем 1,6 CRDi расходует примерно от 5 до 5,7 л/100 км. Вместимость топливного бака составляет 53 л, поэтому общий запас хода колеблется в пределах 850–1000 км в зависимости от интенсивности движения.

Ранее Новини.LIVE писали, стоит ли покупать подержанные автомобили с дизельным двигателем Ford EcoBlue. Несмотря на высокую экономичность и хорошую динамику, этот двигатель имеет специфические технические нюансы.

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