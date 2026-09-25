Недорогі вживані дизельні авто з витратою палива до 6 л/100 км

Peugeot 308 2008 року. Фото: netcarshow.com

Купівля недорогої машини з пробігом залишається актуальним завданням для багатьох українських водіїв. Практичні вживані дизельні автомобілі вартістю близько 7000 доларів дозволяють суттєво заощаджувати на кожному візиті до АЗС. Більшість таких моделей споживають від 4,5 до 5,8 л/100 км пального у змішаному циклі. Завдяки паливним бакам об'ємом до 60 л вони здані долати до 1100 км без зайвих зупинок.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на The Page.

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Європейські хетчбеки

Німецький Opel Astra J 2010-2013 років оснащується паливним баком на 56 л. Дизельний мотор 1.7 CDTI споживає в реальних умовах від 5 до 5,8 л/100 км. Під час тривалої поїздки трасою повного бака пального вистачає приблизно на 900-1000 км руху.

Французький Peugeot 308 2008-2013 років отримав економічний дизель 1.6 HDi та бак об'ємом 60 л. При реальному споживанні від 4,5 до 5,3 л/100 км цей автомобіль демонструє один з найбільших показників автономності.

Його родич Citroen C4 2011-2014 років використовує аналогічний 1,6-літровий мотор з такою ж витратою, що дозволяє наближатися до позначки 1100 км пробігу на одній заправці.

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Седани та універсали

Французький седан Renault Fluence 2010-2014 років поєднує 60-літровий бак з помірним апетитом двигуна 1.5 dCi на рівні 4,5-5,3 л/100 км. Завдяки такій конструкції автомобіль легко долає понад 1000 км у заміському режимі.

Водночас перевірений мотор 1.5 dCi масово встановлювали й на інші недорогі авто французького бренду вартістю до 8000 доларів, однак під час купівлі важливо ретельно перевіряти якість його попереднього обслуговування.

Корейський універсал Kia Ceed 2009-2012 років з дизелем 1.6 CRDi витрачає орієнтовно від 5 до 5,7 л/100 км. Вміст паливного бака становить 53 л, тому загальний запас ходу коливається в межах 850-1000 км залежно від інтенсивності руху.

Раніше Новини.LIVE писали, чи варто купувати вживані авто з дизелем Ford EcoBlue. Попри високу економічність та гарну динаміку, цей двигун має специфічні технічні нюанси.

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