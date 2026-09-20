Помилки догляду: чому відбілювач руйнує дизельний двигун

Забруднений дизель. Фото: intakecleaning.com.au

Довговічність та стабільна робота будь-якого мотора залежать від регулярного та правильного обслуговування. З часом під час згоряння солярки у системі накопичуються відкладення, які погіршують вихлоп та роботу елементів. Коли дизельний двигун втрачає потужність через нагар, водії шукають ефективні способи відновлення деталей. Водночас спроби використовувати побутову хімію для промивки можуть миттєво вивести силовий агрегат з ладу.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

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Проблема нагару

У процесі експлуатації вуглецеві відкладення постійно збираються на клапані рециркуляції вихлопних газів, сажовому фільтрі та впускному колекторі. Також від нагару страждають поршневі кільця, турбіна та вихлопні канали. Якщо ігнорувати накопичення вуглецю, мотор втрачає ефективність, споживає більше пального та починає працювати з підвищеним зносом деталей.

Розв'язати проблему незначного нагару можна за допомогою спеціальних хімічних засобів чи добавки для паливної системи. Хімічний розчин розпилюють на деталі, залишають на 30 хвилин для розщеплення бруду та витирають. Ручне очищення передбачає розбирання вузлів, зняття поршнів та механічне видалення вуглецю латунними щітками. При великих відкладеннях краще одразу звернутися до професійних механіків зі спеціальним обладнанням.

Небезпека відбілювача

Використання побутових засобів на кшталт відбілювача є абсолютно неприпустимим для будь-якого мотора. Основний компонент відбілювача (гіпохлорит натрію) є їдкою речовиною. Вступаючи в реакцію з металевими елементами всередині мотора, ця сполука викликає миттєву корозію та розруху деталей, а також розм'якшує та знищує гумові ущільнювачі.

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Випадкове потрапляння відбілювача в оливу або охолоджувальну рідину повністю змінює їхні властивості. Мастило втрачає здатність зменшувати тертя, що призводить до швидкого заклинювання деталей.

У разі потрапляння такої хімії в систему потрібно негайно вимкнути мотор, повністю злити всі робочі рідини та викликати евакуатор до сервісу.

Раніше Новини.LIVE писали, коли не можна глушити дизельний двигун авто. Дотримання простих рекомендацій дозволить зберегти ресурс силового агрегату та заощадити значні кошти на сервісі.

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