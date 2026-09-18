Помилка водіїв: коли не можна вимикати дизельний двигун

Ключ запалювання авто. Фото: carsmithmidlands.co.uk

Правильна експлуатація сучасного дизельного авто вимагає знання багатьох важливих нюансів. Несподіване вимкнення запалювання в певні моменти може завдати серйозної шкоди технічному стану машини. Якщо у цей момент триває активний процес регенерації сажового фільтра, раптова зупинка дизельного двигуна призведе до неприємних наслідків. Дотримання простих рекомендацій дозволить зберегти ресурс силового агрегату та заощадити значні кошти на сервісі.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Moto.

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Процес очищення

Сажовий фільтр DPF накопичує частки сажі від спалювання солярки та періодично потребує автоматичного самоочищення. Мотор запускає цей процес приблизно кожні 500–600 км шляху залежно від умов руху. Розпізнати початок спалювання сажі можна за підвищеними обертами холостого ходу, збільшеною миттєвою витратою пального та активною роботою вентиляторів.

Під час регенерації температура у вихлопній системі значно зростає для повного спалювання накопичених відкладень. Часті короткі поїздки містом не дають вихлопній системі прогрітися до необхідних показників. У результаті процес регенерації часто переривається або взагалі не може розпочатися у нормальному режимі.

Наслідки переривання

Одноразове вимкнення мотора під час очищення не викличе миттєвої поломки, адже система спробує повторити процедуру пізніше. Проте систематичне переривання регенерації призводить до швидкого забивання фільтра сажею та розрідження моторної оливи незгорілим пальним. Про проблеми сигналізує відповідна контрольна лампа на панелі приладів, відчутна втрата потужності або перехід мотора в аварійний режим.

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Примусова регенерація сажового фільтра на автосервісі коштує від 800 до 2 500 гривень. Якщо ж деталь повністю вийде з ладу, купівля та заміна нового елемента залежно від марки автомобіля обійдеться від 22 000 до понад 90 000 гривень. Саме тому краще дати мотору попрацювати кілька хвилин та завершити самоочищення.

Раніше Новини.LIVE писали, чому холостий хід для дизеля гірший за їзду під навантаженням. Короткочасні зупинки не завдадуть шкоди, але регулярний тривалий простій призведе до дорогого ремонту двигуна.

Також читайте, чому не потрібно міняти моторну оливу в авто занадто часто. Завдяки електронним системам моніторингу машина сама підказує оптимальний час для відвідування сервісу.