Ошибка водителей: когда нельзя выключать дизельный двигатель

Ключ зажигания автомобиля. Фото: carsmithmidlands.co.uk

Правильная эксплуатация современного дизельного автомобиля требует знания многих важных нюансов. Неожиданное отключение зажигания в определенные моменты может нанести серьезный ущерб техническому состоянию автомобиля. Если в этот момент идет активный процесс регенерации сажевого фильтра, внезапная остановка дизельного двигателя приведет к неприятным последствиям. Соблюдение простых рекомендаций позволит сохранить ресурс силового агрегата и сэкономить значительные средства на обслуживании.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Moto.

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Процесс очистки

Сажевый фильтр DPF накапливает частицы сажи, образующиеся при сжигании дизельного топлива, и периодически нуждается в автоматической самоочистке. Двигатель запускает этот процесс примерно каждые 500–600 км пути в зависимости от условий движения. Распознать начало сжигания сажи можно по повышенным оборотам холостого хода, увеличенному мгновенному расходу топлива и активной работе вентиляторов.

Во время регенерации температура в выхлопной системе значительно повышается для полного сгорания накопившихся отложений. Частые короткие поездки по городу не дают выхлопной системе прогреться до необходимых показателей. В результате процесс регенерации часто прерывается или вообще не может начаться в нормальном режиме.

Последствия прерывания

Однократное отключение двигателя во время очистки не приведёт к мгновенной поломке, ведь система попытается повторить процедуру позже. Однако систематическое прерывание регенерации приводит к быстрому забиванию фильтра сажей и разбавлению моторного масла несгоревшим топливом. О проблемах сигнализирует соответствующая контрольная лампа на приборной панели, ощутимая потеря мощности или переход двигателя в аварийный режим.

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Принудительная регенерация сажевого фильтра на автосервисе стоит от 800 до 2 500 гривен. Если деталь полностью выйдет из строя, покупка и замена нового элемента в зависимости от марки автомобиля обойдутся от 22 000 до более 90 000 гривен. Именно поэтому лучше дать двигателю поработать несколько минут и завершить самоочистку.

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