Ошибки в обслуживании: почему отбеливатель выводит из строя дизельный двигатель

Загрязненный дизель. Фото: intakecleaning.com.au

Долговечность и стабильная работа любого мотора зависят от регулярного и правильного обслуживания. Со временем в процессе сгорания дизельного топлива в системе накапливаются отложения, которые ухудшают выхлоп и работу узлов. Когда дизельный двигатель теряет мощность из-за нагара, водители ищут эффективные способы восстановления деталей. В то же время попытки использовать бытовую химию для промывки могут мгновенно вывести силовой агрегат из строя.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

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Проблема нагара

В процессе эксплуатации углеродистые отложения постоянно скапливаются на клапане рециркуляции выхлопных газов, сажевом фильтре и впускном коллекторе. Также от нагара страдают поршневые кольца, турбина и выхлопные каналы. Если игнорировать накопление углерода, двигатель теряет эффективность, потребляет больше топлива и начинает работать с повышенным износом деталей.

Решить проблему незначительного нагара можно с помощью специальных химических средств или присадок для топливной системы. Химический раствор распыляют на детали, оставляют на 30 минут для разложения грязи и вытирают. Ручная очистка предполагает разборку узлов, снятие поршней и механическое удаление нагара латунными щетками. При значительных отложениях лучше сразу обратиться к профессиональным механикам со специальным оборудованием.

Опасность отбеливателя

Использование бытовых средств, таких как отбеливатель, абсолютно недопустимо для любого двигателя. Основной компонент отбеливателя (гипохлорит натрия) является едким веществом. Вступая в реакцию с металлическими элементами внутри двигателя, это соединение вызывает мгновенную коррозию и разрушение деталей, а также размягчает и уничтожает резиновые уплотнители.

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Случайное попадание отбеливателя в масло или охлаждающую жидкость полностью изменяет их свойства. Масло теряет способность снижать трение, что приводит к быстрому заклиниванию деталей.

В случае попадания таких химикатов в систему необходимо немедленно выключить двигатель, полностью слить все рабочие жидкости и вызвать эвакуатор в сервис.

Ранее Новини.LIVE писали о том, когда нельзя глохнуть дизельный двигатель автомобиля. Соблюдение простых рекомендаций позволит сохранить ресурс силового агрегата и сэкономить значительные средства на обслуживании.

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