Які вживані дизельні авто реально витрачають найменше пального

Peugeot 208 2020 року. Фото: netcarshow.com

Популярні дизельні автомобілі з пробігом залишаються гарним рішенням для щоденних поїздок завдяки своїй високій паливній ефективності. Дослідження базується на реальних показниках бортових систем тисяч машин під час їхньої експлуатації на дорогах Європи. Завдяки цьому можна оцінити справжнє споживання дизпалива, а не орієнтуватися виключно на показники автовиробників.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Interia Motoryzacja.

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Реальні дослідження

Журналісти провели масштабне дослідження на основі даних бортових систем OBFCM, зібраних Європейською комісією за 2021–2023 роки. База містить понад мільйон анонімних записів про реальну витрату пального машин у щоденному русі. Системний моніторинг фіксує пробіг та фактичні обсяги використаного дизпалива, що дає максимально точну картину.

Абсолютне лідерство за економічністю здобули моделі концерну Stellantis з компактними дизельними двигунами BlueHDi. Менші за розміром міські хетчбеки виявилися суттєво ощадливішими за більші сімейні автомобілі. Нижче наведено показники середнього споживання дизпалива для 15 найекономніших машин.

Peugeot 208: 4,70 л/100 км Opel Corsa: 4,83 л/100 км Citroen C3: 4,88 л/100 км Ford Puma: 4,94 л/100 км Renault Clio: 5,02 л/100 км Opel Astra: 5,03 л/100 км Opel Mokka: 5,08 л/100 км Opel Crossland: 5,09 л/100 км Peugeot 308: 5,22 л/100 км Citroen C3 Aircross: 5,25 л/100 км Citroen C4: 5,25 л/100 км Peugeot 2008: 5,32 л/100 км Skoda Octavia: 5,35 л/100 км Volkswagen Golf: 5,38 л/100 км Hyundai i30: 5,39 л/100 км

Оцінка результатів

Популярні серед водіїв Skoda Octavia та Volkswagen Golf споживають дещо більше за компактних авто через більші габарити й належність до вищого класу. Проте їхні показники все одно залишаються на дуже низькому рівні. Наприклад, різниця у річній витраті пального між лідером рейтингу та Skoda Octavia при пробігу 20 000 км становить близько 130 л.

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Водночас низька витрата пального не є єдиним критерієм вибору машини з пробігом. Складні системи очищення вихлопних газів та паливна апаратура вимагають регулярного та якісного обслуговування. Тому перед купівлею варто уважно перевіряти технічну історію конкретного екземпляра.

Раніше Новини.LIVE писали про сімейні дизельні кросовери з найменшою витратою палива у 2026 році. Завдяки низькому апетиту такі автомобілі здатні долати від 800 до 1000 км на одному паливному баку без зайвих зупинок.

Також читайте, чому восени автомобіль витрачає більше пального. Похолодання суттєво змінює умови експлуатації та змушує мотор працювати з підвищеним навантаженням.