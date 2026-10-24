Двигун 2.0 TDI. Фото: wikimedia.org

Надійний та економний дизельний двигун 2.0 TDI має високий попит серед водіїв на вторинному ринку. Автомобілі з цим силовим агрегатом чудово підходять для регулярних далеких поїздок заміськими трасами. Проте щоденна міська експлуатація на коротких дистанціях створює додаткові ризики для складної системи очищення вихлопу. Купівля такої машини вимагає ретельної перевірки підтвердженої сервісної історії та технічного стану основних вузлів.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Autopark.

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Покоління моторів

Перше поширене покоління EA189 потужністю 140 або 170 к.с. встановлювали приблизно до 2015 року, а найчастіше воно зустрічається на Volkswagen Passat B7. Це найдоступніший спосіб отримати місткий універсал чи седан з витратою пального близько 4–5 л/100 км у змішаному циклі.

Наступне покоління EA288 з'явилося на платформі MQB у моделях Volkswagen Golf 7, Passat B8 та Skoda Octavia A7. Воно отримало доопрацьовану систему охолодження, новий газорозподільний механізм та потужність від 150 до 190 к.с.

EA288 має складнішу систему нейтралізації відпрацьованих газів, а версії Євро-6 вимагають регулярного заправляння рідини AdBlue.

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Водночас компактний хетчбек Volkswagen Golf 7 краще підходить для міських поїздок через менші габарити.

Обслуговування вузлів

Використання дизеля в міських заторах призводить до швидкого забруднення клапана EGR та сажового фільтра DPF.

Паливна апаратура Common Rail та форсунки демонструють високу чутливість до якості пального, тому заправлятися варто лише на перевірених АЗС.

Обидва покоління силових агрегатів мають ремінний привід ГРМ, заміну якого разом з помпою слід виконувати суворо за розкладом для уникнення обриву.

Більшість версій з мотором 2.0 TDI комплектували витривалою 6-ступеневою мокрою коробкою передач DSG DQ250 або 7-ступеневою DQ381 на потужніших модифікаціях. Обидві роботизовані трансмісії демонструють значно більший ресурс порівняно з сухими аналогами за умови своєчасної заміни оливи.

На комп'ютерній діагностиці перед купівлею важливо перевірити відсутність поштовхів під час перемикання та зчитати помилки блоків керування.

Раніше Новини.LIVE писали, що General Motors випускає найбільший у світі дизель для авто. Він посяде перше місце за робочим об'ємом серед усіх серійних легкових дизелів на ринку.

Також читайте, що буде, коли випадково залити AdBlue у бак авто з паливом. Навіть незначна частка сторонньої рідини створює загрозу фатальних пошкоджень для двигуна.