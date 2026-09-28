General Motors готує найбільший дизельний мотор для пікапів

Дизельний двигун Duramax. Фото: brykizameryki.pl

Американські автовиробники продовжують змагання у сегменті надпотужних важких пікапів. Почесне місце серед легендарних двигунів сучасності незабаром посяде новий гігантський силовий агрегат від концерну General Motors. Інженери компанії створили новий мотор для оновлених моделей 2027 року. Він посяде перше місце за робочим об'ємом серед усіх серійних легкових дизелів на ринку.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

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Новий гігант

Новий 8,3-літровий турбодизель V8 отримав заводську назву Mongoose і з'явиться на пікапах Chevrolet Silverado HD та GMC Sierra HD. Назва є прямим натяком на конкуренцію з мотором Scorpion від Ford (Mongoose — Мангуст; у природі мангусти активно полюють на скорпіонів та регулярно вживають їх у їжу).

За своїм об'ємом новий дизель перевершує навіть 8-літровий бензиновий мотор W16 від французького бренду Bugatti. Об'єм мотора лише трохи не дотягує до рекордного 8,4-літрового бензинового V10 легендарного американця Dodge Viper.

Виробник поки тримає в таємниці точні технічні характеристики та потужність нового агрегату. Проте робочий об'єм гарантує колосальні показники тяги для буксирування важких причепів. Разом з цим мотором бренд готує нове покоління бензинових двигунів V8 для пікапів і спортивного Chevrolet Corvette.

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Запекла боротьба

Попередній 6,6-літровий дизель Duramax V8 від General Motors видавав 470 к.с. та 1322 Нм крутного моменту. Головний суперник Ford з 6,7-літровим мотором Scorpion на пікапах F-250 і F-350 пропонує 1627 Нм крутного моменту. Такий показник дозволяє машині буксирувати причіп вагою до 18 143 кг. Інший конкурент RAM використовує 6,7-літровий дизель Cummins.

Новий Mongoose має перевершити показники суперників за всіма параметрами. Поки автовиробники активно впроваджують гібриди та електромобілі, у сегменті важких пікапів триває справжня війна робочих об'ємів.

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