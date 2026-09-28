General Motors разрабатывает самый большой дизельный мотор для пикапов

Дизельный двигатель Duramax. Фото: brykizameryki.pl

Американские автопроизводители продолжают соревноваться в сегменте сверхмощных тяжелых пикапов. Почетное место среди легендарных двигателей современности вскоре займет новый гигантский силовой агрегат от концерна General Motors. Инженеры компании создали новый двигатель для обновленных моделей 2027 года. Он займет первое место по рабочему объему среди всех серийных легковых дизелей на рынке.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

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Новый гигант

Новый 8,3-литровый турбодизель V8 получил заводское название Mongoose и появится на пикапах Chevrolet Silverado HD и GMC Sierra HD. Название является прямым намеком на конкуренцию с двигателем Scorpion от Ford (Mongoose — мангуст; в природе мангусты активно охотятся на скорпионов и регулярно употребляют их в пищу).

По своему объему новый дизель превосходит даже 8-литровый бензиновый двигатель W16 от французского бренда Bugatti. Объем двигателя лишь немного не дотягивает до рекордного 8,4-литрового бензинового V10 легендарного американца Dodge Viper.

Производитель пока держит в секрете точные технические характеристики и мощность нового агрегата. Однако рабочий объем гарантирует колоссальные показатели тяги для буксировки тяжелых прицепов. Наряду с этим двигателем бренд готовит новое поколение бензиновых двигателей V8 для пикапов и спортивного Chevrolet Corvette.

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Ожесточенная борьба

Предыдущий 6,6-литровый дизель Duramax V8 от General Motors развивал 470 к.с. и 1322 Нм крутящего момента. Главный конкурент Ford с 6,7-литровым двигателем Scorpion на пикапах F-250 и F-350 предлагает 1627 Нм крутящего момента. Такой показатель позволяет машине буксировать прицеп весом до 18 143 кг. Другой конкурент, RAM, использует 6,7-литровый дизель Cummins.

Новый Mongoose должен превзойти показатели конкурентов по всем параметрам. Пока автопроизводители активно внедряют гибриды и электромобили, в сегменте тяжелых пикапов продолжается настоящая война рабочих объемов.

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