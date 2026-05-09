Почему из рейтинга рекомендованных в 2026 году исчезло 18 автомобилей

Buick Enclave 2026 года. Фото: usnews.com

Списки рекомендованных к покупке моделей претерпели существенные изменения в 2026 году из-за значительного роста количества жалоб владельцев. Эксперты организации Consumer Reports лишили престижного статуса сразу 18 автомобилей от 12 различных производителей. Основными причинами пересмотра рейтингов стали серьезные беспокойства относительно надежности технических узлов и частые сбои в работе сложных внутренних систем.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Технические просчеты

Существенные проблемы с трансмиссией привели к потере доверия к целой группе известных моделей. В этом перечне оказались Chevrolet Equinox, Chrysler Pacifica, GMC Terrain и Ford Explorer. Так как эти узлы являются критически важными для безопасной эксплуатации, регулярные отчеты об их некорректной работе заставили аналитиков исключить эти машины из списка самых надежных.

Ситуация с полным приводом у некоторых моделей концерна General Motors остается напряженной. Владельцы Chevrolet Traverse, GMC Acadia и Buick Enclave сталкиваются с дефектами, для которых производитель пока не имеет окончательного технического решения. Компания официально признала наличие неисправности, однако на сегодня советует дилерам только сбрасывать коды ошибок без проведения капитального ремонта.

Электронные сбои

Электромобили, такие как Audi Q4 e-tron, также потеряли позиции из-за многочисленных жалоб на неисправности бортовых систем. Большинство выявленных дефектов касается работы мультимедийных комплексов, стабильности подключения смартфонов и функционирования беспроводных зарядных устройств. Поскольку современные транспортные средства становятся более сложными, количество ошибок в программном обеспечении растет самыми быстрыми темпами.

Читайте также:

Данные JD Power подтверждают общее снижение уровня надежности на рынке в 2026 году. В среднем на 100 единиц техники приходится 204 зарегистрированные проблемы после трех лет пребывания на дорогах. Почти каждый случай потери рекомендации сопровождался дефектами в электронных аксессуарах или сбоями в интегрированных приложениях.

Эксперты подчеркивают, что для получения высокого статуса модель должна не только демонстрировать отличные ходовые качества, но и быть стабильно выносливой. Так как некоторые бренды игнорируют хронические замечания владельцев, их позиции в обзорах стремительно падают.

Ранее Новини.LIVE писали, какие бренды имели больше всего дефектов автомобилей в 2025 году. Наибольшее количество проблем было связано с электроникой, программным обеспечением и аккумуляторными системами.

Также читайте о подержанных авто, которые рекомендуют механики даже с большим пробегом. Специалисты отмечают, что некоторые машины спроектированы для чрезвычайно длительной эксплуатации и способны преодолеть более 300 000 км без капитального ремонта.