Чому з рейтингу рекомендованих у 2026 році зникло 18 автомобілів

Списки рекомендованих до купівлі моделей зазнали суттєвих змін у 2026 році через значне зростання кількості скарг власників. Експерти організації Consumer Reports позбавили престижного статусу одразу 18 автомобілів від 12 різних виробників. Основними причинами перегляду рейтингів стали серйозні занепокоєння щодо надійності технічних вузлів та часті збої в роботі складних внутрішніх систем.

Технічні прорахунки

Суттєві проблеми з трансмісією призвели до втрати довіри до цілої групи відомих моделей. У цьому переліку опинилися Chevrolet Equinox, Chrysler Pacifica, GMC Terrain та Ford Explorer. Позаяк ці вузли є критично важливими для безпечної експлуатації, регулярні звіти про їхню некоректну роботу змусили аналітиків виключити ці машини з переліку найнадійніших.

Ситуація з повним приводом у деяких моделей концерну General Motors залишається напруженою. Власники Chevrolet Traverse, GMC Acadia та Buick Enclave стикаються з дефектами, для яких виробник наразі не має остаточного технічного рішення. Компанія офіційно визнала наявність несправності, проте на сьогодні радить дилерам лише скидати коди помилок без проведення капітального ремонту.

Електронні збої

Електромобілі, такі як Audi Q4 e-tron, також втратили позиції через численні скарги на несправності бортових систем. Більшість виявлених дефектів стосується роботи мультимедійних комплексів, стабільності підключення смартфонів та функціонування бездротових зарядних пристроїв. Позаяк сучасні транспортні засоби стають складнішими, кількість помилок у програмному забезпеченні зростає найшвидшими темпами.

Дані JD Power підтверджують загальне зниження рівня надійності на ринку у 2026 році. У середньому на 100 одиниць техніки припадає 204 зареєстровані проблеми після трьох років перебування на дорогах. Майже кожен випадок втрати рекомендації супроводжувався дефектами в електронних аксесуарах або збоями в інтегрованих додатках.

Експерти наголошують, що для отримання високого статусу модель повинна не лише демонструвати відмінні ходові якості, а й бути стабільно витривалою. Позаяк деякі бренди ігнорують хронічні зауваження власників, їхні позиції в оглядах стрімко падають.

