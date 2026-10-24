Двигатель 2.0 TDI. Фото: wikimedia.org

Надежный и экономичный дизельный двигатель 2.0 TDI пользуется высоким спросом среди водителей на вторичном рынке. Автомобили с этим силовым агрегатом отлично подходят для регулярных дальних поездок по загородным трассам. Однако ежедневная городская эксплуатация на коротких дистанциях создает дополнительные риски для сложной системы очистки выхлопных газов. Покупка такой машины требует тщательной проверки подтвержденной сервисной истории и технического состояния основных узлов.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Autopark.

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Поколения двигателей

Первое широко распространённое поколение двигателей EA189 мощностью 140 или 170 л.с. устанавливалось примерно до 2015 года, а чаще всего оно встречается на Volkswagen Passat B7. Это самый доступный способ приобрести вместительный универсал или седан с расходом топлива около 4–5 л/100 км в смешанном цикле.

Следующее поколение EA288 появилось на платформе MQB в моделях Volkswagen Golf 7, Passat B8 и Skoda Octavia A7. Оно получило доработанную систему охлаждения, новый газораспределительный механизм и мощность от 150 до 190 к.с.

EA288 имеет более сложную систему нейтрализации отработавших газов, а версии Евро-6 требуют регулярной дозаправки жидкостью AdBlue.

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В то же время компактный хэтчбек Volkswagen Golf 7 лучше подходит для городских поездок благодаря меньшим габаритам.

Обслуживание узлов

Использование дизельного двигателя в городских пробках приводит к быстрому загрязнению клапана EGR и сажевого фильтра DPF.

Топливная система Common Rail и форсунки демонстрируют высокую чувствительность к качеству топлива, поэтому заправляться следует только на проверенных АЗС.

Оба поколения силовых агрегатов имеют ременный привод ГРМ, замену которого вместе с насосом следует выполнять строго по графику, чтобы избежать обрыва.

Большинство версий с двигателем 2.0 TDI комплектовались надежной 6-ступенчатой мокрой коробкой передач DSG DQ250 или 7-ступенчатой DQ381 на более мощных модификациях. Обе роботизированные трансмиссии демонстрируют значительно больший ресурс по сравнению с сухими аналогами при условии своевременной замены масла.

При компьютерной диагностике перед покупкой важно проверить отсутствие рывков при переключении и считать ошибки блоков управления.

Ранее Новини.LIVE писали, что General Motors выпускает самый большой в мире дизельный двигатель для автомобилей. Он займет первое место по рабочему объему среди всех серийных легковых дизельных двигателей на рынке.

Также читайте, что будет, если случайно залить AdBlue в бак автомобиля с топливом. Даже незначительная доля посторонней жидкости создает угрозу фатальных повреждений для двигателя.