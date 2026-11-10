Заправка автомобиля газом. Фото: fuel.io

Современное газобаллонное оборудование, работающее на сжатом природном газе, может стать выгодной альтернативой дорогому дизельному топливу. Благодаря техническим решениям любой дизельный двигатель теоретически можно переоборудовать для работы на сжатом метане. Чаще всего такую процедуру заказывают владельцы коммерческих автопарков, ведь модернизация имеющихся грузовиков и пикапов обходится значительно дешевле, чем покупка новых машин. Однако сам процесс требует серьезного вмешательства в конструкцию силового агрегата и установки специальных компонентов.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

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Виды газа

Для переоборудования автомобилей используют два совершенно разных вида газового топлива, которые не следует путать. Массовый пропан-бутан (LPG) представляет собой сжиженный нефтяной газ, который хранится в баллонах под относительно небольшим давлением от 10 до 16 атмосфер. В свою очередь, сжатый метановый газ (CNG) сохраняет газообразное состояние и требует давления от 200 до 250 атмосфер. Поэтому для метана требуются значительно более прочные, толстостенные и тяжелые цилиндрические баллоны, которые чаще всего устанавливают именно на коммерческую технику.

Перевод дизельного двигателя на использование сжатого метана требует его полной разборки и капитальной перестройки. Поскольку дизель сжигает топливо под высоким давлением и не имеет свечей зажигания, для работы на газе приходится менять поршневую группу, чтобы уменьшить степень сжатия. Блок цилиндров и головку дорабатывают для установки свечей зажигания, а обычные клапаны заменяют на термостойкие аналоги. Новая система требует установки дроссельной заслонки, смесителя газа и полного перепрограммирования или замены электронного блока управления.

Преимущества переоборудования

Сжатый природный газ обладает более высокой детонационной стойкостью и сгорает в цилиндрах значительно полнее, чем дизельное топливо. Благодаря этому двигатель выбрасывает в атмосферу меньше вредных веществ и остается чище внутри, что положительно сказывается на общем ресурсе.

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Агрегаты, работающие на метане, демонстрируют высокую долговечность, что позволяет коммерческой технике реже посещать сервисные центры. Более низкая стоимость сжатого газа по сравнению с нефтепродуктами позволяет существенно сократить расходы на топливо при ежедневных больших пробегах.

Основные недостатки

Газовое топливо уступает дизельному по отдаче, что приводит к заметному снижению мощности и тяговых характеристик двигателя. Это становится существенным минусом при перевозке крупногабаритных грузов или длительных рейсах под высокой нагрузкой.

Начальные затраты на переоборудование остаются высокими из-за сложности работ и дороговизны компонентов.

Главным минусом для частных владельцев является слишком громоздкий и тяжелый метановый баллон, который занимает значительную часть полезного пространства в багажнике или кузове автомобиля.

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Также читайте, как не вывести из строя топливную систему автомобиля с ГБО зимой. Желание сэкономить на бензине во время прогрева двигателя часто приводит к неприятным последствиям.