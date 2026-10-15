Установка газа на авто в 2026 году: реальная экономия и скрытые риски

Автомобиль с ГБО. Фото: autogas.md

Вопрос перехода на альтернативные виды топлива остается актуальным для многих украинских водителей из-за высокой стоимости бензина. Современные автомобили с ГБО позволяют существенно сократить ежедневные расходы на заправку при большом ежемесячном пробеге. Однако переоборудование автомобиля требует немалых начальных инвестиций и сопряжено с определенными техническими нюансами.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Юра Горячий".

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Финансовая выгода

Главным преимуществом установки газового оборудования является прямая экономия средств при ежедневных поездках. Например, кроссовер Jeep Cherokee с 3,2-литровым бензиновым двигателем расходует в городе около 14 л/100 км. При цене бензина 92 грн за литр расходы достигают 1288 грн на каждую сотню пробега. Расход газа для этого же двигателя возрастает до 17 л/100 км, но при стоимости пропана 44 грн за литр сумма уменьшается до 748 грн. Разница составляет 540 грн на каждые 100 км.

При ежемесячном пробеге около 3000 км чистая экономия составляет более 16 000 грн. Благодаря такой разнице оборудование окупается очень быстро.

Установка комплекта на 4-цилиндровый двигатель моделей Mitsubishi, Toyota или Honda стоит в пределах 500–600 долларов вместе с документами. Переоборудование 6-цилиндрового двигателя объемом 3–3,6 л обойдется дороже — ориентировочно от 800 до 1000 долларов.

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Но если система окупается за четыре–шесть месяцев, эта процедура имеет прямой экономический смысл.

Помимо финансовой стороны, установка газового баллона почти вдвое увеличивает автономность автомобиля. Например, штатный бак на 60 л бензина и дополнительный баллон на 72 л газа позволяют проехать до 1000 км на одной заправке.

Пропан сгорает полностью, не оставляя нагара, благодаря чему моторное масло дольше остается чистым.

В конце концов, автомобили с большим объемом двигателя и уже установленным ГБО гораздо легче продать на вторичном рынке.

Основные недостатки

Несмотря на высокую экономию, переход на газ имеет свои отрицательные стороны. После установки оборудования двигатель теряет около 15% своей исходной мощности. Двигатель мощностью 200 к.с. после перехода на пропан развивает примерно 170 к.с., чего вполне достаточно для города, но разница ощущается при интенсивных обгонах на трассе.

Еще одним неудобством является неточная работа датчиков уровня топлива в салоне. Небольшой светодиодный индикатор редко показывает реальный остаток в баллоне, поэтому водителям приходится ориентироваться по суточному пробегу.

Баллон обычно устанавливают в нишу вместо запасного колеса. Из-за этого запаску приходится возить прямо в багажнике, что существенно уменьшает полезное пространство на компактных хэтчбеках вроде Volkswagen Golf.

Также переход на газ требует более частого обслуживания двигателя, если в конструкции нет гидрокомпенсаторов. Регулировать клапаны приходится на 20% чаще, чем предусмотрено заводским регламентом, ориентировочно каждые 40 000–50 000 км.

Пропан не наносит вреда деталям, не сушит систему и не вызывает взрывов при спокойной езде до 120 км/ч. Однако длительное движение на скоростях свыше 140 км/ч вызывает температурную перегрузку, поэтому для активного стиля вождения лучше оставаться на бензине.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как выбрать надежный подержанный автомобиль с ГБО. Покупка такого транспортного средства требует гораздо большей внимательности к техническим деталям, чем выбор обычного бензинового варианта.

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