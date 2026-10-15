Установка газу на авто у 2026 році: реальна економія та приховані ризики

Автомобіль з ГБО. Фото: autogas.md

Питання переходу на альтернативні види пального залишається актуальним для багатьох українських водіїв через високу вартість бензину. Сучасні автомобілі з ГБО дозволяють суттєво зменшити щоденні витрати на заправку при великих щомісячних пробігах. Проте переладнання машини вимагає чималих початкових інвестицій та має власні технічні нюанси.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал "Юра Горячий".

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Фінансова вигода

Головною перевагою встановлення газового обладнання є пряма економія коштів під час щоденних поїздок. Наприклад, кросовер Jeep Cherokee з 3,2-літровим бензиновим мотором споживає у місті близько 14 л/100 км. При ціні бензину 92 грн за літр витрати сягають 1288 грн на кожну сотню пробігу. Витрата газу для цього ж двигуна зростає до 17 л/100 км, але при вартості пропану 44 грн за літр сума зменшується до 748 грн. Різниця становить 540 грн на кожні 100 км.

При щомісячному пробігу близько 3000 км чистого заощадження виходить понад 16 000 грн. Завдяки такій різниці обладнання відбивається дуже швидко.

Монтаж комплекту на 4-циліндровий мотор моделей Mitsubishi, Toyota або Honda коштує в межах 500–600 доларів разом з документами. Переладнання 6-циліндрового двигуна об'ємом 3–3,6 л обійдеться дорожче, орієнтовно від 800 до 1000 доларів.

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Крім фінансової сторони, додавання газового балона майже вдвічі збільшує автономність машини. Наприклад, штатний бак на 60 л бензину та додатковий балон на 72 л газу дозволяють проїхати до 1000 км на одній заправці.

Пропан згорає повністю, не залишаючи нагару, через що моторна олива довше залишається чистою.

Зрештою автомобілі з великим об'ємом двигуна та вже встановленим ГБО набагато легше продати на вторинному ринку.

Основні недоліки

Попри високу економію, перехід на газ має свої негативні сторони. Після монтажу обладнання двигун втрачає близько 15% своєї початкової потужності. Мотор на 200 к.с. після перемикання на пропан видає орієнтовно 170 к.с., чого цілком вистачає для міста, але різниця відчувається під час інтенсивних обгонів на трасі.

Іншою незручністю є неточна робота датчиків рівня пального в салоні. Невеликий світлодіодний індикатор рідко показує реальний залишок у балоні, тому водіям доводиться орієнтуватися за добовим пробігом.

Балон зазвичай монтують у нішу замість запасного колеса. Через це запаску доводиться возити просто в багажнику, що суттєво зменшує корисний простір на компактних хетчбеках на кшталт Volkswagen Golf.

Також перехід на газ вимагає частішого обслуговування мотора, якщо в конструкції немає гідрокомпенсаторів. Регулювати клапани доводиться на 20% частіше за заводський регламент, орієнтовно кожні 40 000–50 000 км.

Пропан не шкодить деталям, не сушить систему і не викликає вибухів при спокійній їзді до 120 км/год. Проте тривалий рух на швидкостях понад 140 км/год викликає температурне перевантаження, тому для активного стилю водіння краще залишати бензин.

Раніше Новини.LIVE писали, як вибрати надійний вживаний автомобіль з ГБО. Купівля такого транспортного засобу потребує значно більшої пильності до технічних деталей, ніж вибір звичайного бензинового варіанта.

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