Газ на авто: названо кращі двигуни для встановлення ГБО

Двигун 1.6 MPi. Фото: wikimedia.org

Експлуатація автомобіля з газобалонним обладнанням залишається вигідним рішенням для водіїв завдяки суттєвій різниці у вартості пального. Навіть з урахуванням того, що витрата газу зазвичай на 15% вища за бензин, реальна економія грошей залишається дуже помітною. Головною умовою тривалої роботи автомобіля без поломок є правильний вибір типу силового агрегату.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Interia Motoryzacja.

Перевірена класика

Найкраще для переведення на газ підходять мотори з простим розподіленим впорскуванням та гідрокомпенсаторами зазорам клапанів. Яскравим прикладом є атмосферний двигун 1.6 MPI від концерну Volkswagen, який масово встановлювався на Golf, Passat, Touran, Škoda Octavia, Audi A3, A4, а також Seat Leon, Toledo та Altea. Проста конструкція, доступність деталей та автоматична регуляція клапанів роблять його ідеальним кандидатом для ГБО.

Високу оцінку від фахівців отримали й японські двигуни Toyota сімейства Valvematic об'ємом 1,6 л, 1,8 л та 2 л, які знайомі за моделями Auris, Avensis та RAV4. На відміну від серії VVT-i з регулювальними шайбами, мотори Valvematic та компактний 1.33 мають гідрокомпенсатори.

Відмінно зносять газ опозитні мотори Subaru серій EJ та FB об'ємом 2 л і 2,5 л на Forester, Outback та Impreza.

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Сучасні альтернативи

Серед новіших силових агрегатів чудово зарекомендував себе 3-циліндровий мотор 1.0 TCe від Renault, який використовує розподілене впорскування. Цей двигун успадкував надійність від старих моторів серії K об'ємом 1,2 л, 1,4 л та 1,6 л і навіть пропонувався з заводським ГБО. Сумарний запас ходу на двох баках досягає 1000 км при середній витраті газу близько 7–8 л/100 км.

Проте мотор 1.0 TCe не має гідрокомпенсаторів, тому вимагає обов'язкової перевірки зазорів клапанів кожні 30 000 – 40 000 км для запобігання прогоранню гнізд. Також рекомендується проводити заміну мастила не рідше ніж кожні 15 000 км. Позаяк газ має високе октанове число близько 110 і горить при вищій температурі, будь-які несправності системи запалювання на ГБО проявляються швидше.

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