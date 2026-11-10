Заправка автомобіля газом. Фото: fuel.io

Сучасне газобалонне обладнання на стисненому природному газі здатне стати вигідною альтернативою дорогому дизпаливу. Завдяки технічним рішенням будь-який дизельний двигун теоретично можна переобладнати для роботи на стисненому метані. Найчастіше таку процедуру замовляють власники комерційних автопарків, адже модернізація наявних вантажівок і пікапів коштує значно дешевше за купівлю нових машин. Проте сам процес вимагає ґрунтовного втручання в конструкцію силового агрегату та встановлення спеціальних компонентів.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

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Види газу

Для переобладнання автомобілів використовують два абсолютно різних види газового пального, які не треба плутати. Масовий пропан-бутан (LPG) є зрідженим нафтовим газом, який перебуває у балонах під відносно невеликим тиском від 10 до 16 атмосфер. Натомість метановий стиснений газ (CNG) зберігає газоподібний стан і вимагає тиску від 200 до 250 атмосфер. Через це для метану потрібні значно міцніші, товстостінні та важкі циліндричні балони, які найчастіше встановлюють саме на комерційну техніку.

Переведення дизельного мотора на використання стисненого метану вимагає його повного розбирання та капітальної перебудови. Оскільки дизель спалює пальне від високого тиску і не має свічок запалювання, для роботи на газі доводиться міняти поршневу групу для зменшення ступеня стиснення. Блок циліндрів і головку доопрацьовують для встановлення свічок запалювання, а звичайні клапани замінюють на термостійкі аналоги. Нова система потребує встановлення дросельної заслінки, змішувача газу та повного перепрограмування або заміни електронного блоку керування.

Переваги переобладнання

Стиснений природний газ має вищу детонаційну стійкість та згорає у циліндрах значно повніше, ніж дизельне пальне. Завдяки цьому двигун викидає в атмосферу менше шкідливих речовин і залишається чистішим усередині, що позитивно впливає на загальний ресурс.

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Агрегати на метані демонструють високу довговічність, що дозволяє комерційній техніці рідше відвідувати сервісні центри. Нижча вартість стисненого газу порівняно з нафтовими продуктами дає змогу суттєво зменшити витрати на пальне під час щоденних великих пробігів.

Основні недоліки

Газове пальне поступається дизелю за віддачею, що призводить до помітного зниження потужності та тягових характеристик мотора. Це стає суттєвим мінусом під час перевезення значних вантажів або тривалих рейсів під високим навантаженням.

Початкові витрати на переобладнання залишаються високими через складність робіт та дорожнечу компонентів.

Головним мінусом для приватних власників виступає надто громіздкий та важкий метановий балон, який займає значну частину корисного простору в багажнику чи кузові автомобіля.

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