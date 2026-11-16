Toyota Corolla Hybrid 2020 року. Фото: netcarshow.com

Журналісти перевірили реальну економію пального дев'яти популярних компактних автомобілів на основі понад мільйона записів Європейської комісії. Вони опрацювали дані бортових систем OBFCM, які фіксували фактичний пробіг і витрати машин на дорогах континенту у 2021–2023 роках. Зі статистики виключили лише плагін-гібриди, адже їхні показники надто залежать від частоти заряджання батареї.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Interia Motoryzacja.

Реклама

Трійка лідерів

Серед найпопулярніших моделей ринку найкращий результат показала гібридна Toyota Corolla, яка на основі даних 16 032 машин витрачає в середньому 5,33 л/100 км. Майже впритул до неї наблизилися дизельні версії Volkswagen Golf та Skoda Octavia, де середні показники становлять 5,40 та 5,41 л/100 км відповідно.

Така мінімальна різниця у 0,07–0,08 л/100 км доводить, що сучасний гібрид у міському режимі не поступається за ощадливістю перевіреним дизелям для далеких трас. Водночас звичайні бензинові та м'які гібридні версії цих самих моделей потребують відчутно більше пального, що добре видно у загальному зведеному списку всіх протестованих авто.

Toyota Corolla: гібрид 5,33 л/100 км (показники 16 032 авто), бензин 6,90 л/100 км (247 авто); Volkswagen Golf: дизель 5,40 л/100 км (2449 авто), м'який гібрид 6,44 л/100 км (1089 авто), бензин 7,88 л/100 км (2378 авто); Skoda Octavia: дизель 5,41 л/100 км (5060 авто), м'який гібрид 6,34 л/100 км (1556 авто), бензин 6,53 л/100 км (2270 авто); Peugeot 308: дизель 5,22 л/100 км, бензин 6,70 л/100 км; Hyundai i30: дизель 5,39 л/100 км, бензин 6,44 л/100 км; Renault Megane: дизель 5,40 л/100 км, бензин 7,22 л/100 км; Ford Focus: дизель 5,41 л/100 км, бензин 7,51 л/100 км; Opel Astra: дизель 5,57 л/100 км, бензин 6,40 л/100 км; Seat Leon: дизель 5,58 л/100 км, бензин 6,59 л/100 км.

Решта учасників

Перевірка інших популярних компактів підтвердила суттєву перевагу дизельних двигунів над бензиновими аналогами під час щоденної експлуатації. Найкращий показник у всьому дослідженні продемонстрував дизельний Peugeot 308 з результатом 5,22 л/100 км, тоді як бензинова версія цієї моделі споживає 6,70 л/100 км.

Читайте також:

При річному пробігу 20 000 км така розбіжність на Peugeot 308 дозволяє зберегти 296 л пального. Схожу економію демонструють і конкуренти в класі, зокрема дизельні Hyundai i30, Renault Megane та Ford Focus, які витрачають близько 5,4 л/100 км.

Попри скромні апетити дизельних моторів, експерти радять перед купівлею оцінювати надійність конкретного агрегата та вартість його обслуговування. Одна серйозна поломка паливної системи чи екологічних фільтрів може швидко перекреслити всю фінансову вигоду від низької витрати на заправках.

Раніше Новини.LIVE писали, про ідеальну гібридну альтернативу Toyota Corolla. Корейський седан демонструє кращу динаміку та сучасніший інтер’єр.

Також механік назвав авто, яке споживає 3,91 л/100 км та служитиме вічно. Спеціаліст вважає цей седан кращим варіантом для водіїв, яким потрібен максимальний ресурс без зайвих витрат.