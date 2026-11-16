Какие компактные б/у авто на самом деле потребляют меньше топлива

Toyota Corolla Hybrid 2020 года. Фото: netcarshow.com

Журналисты проверили реальную экономию топлива девяти популярных компактных автомобилей на основе более миллиона записей Европейской комиссии. Они проанализировали данные бортовых систем OBFCM, которые фиксировали фактический пробег и расход автомобилей на дорогах континента в 2021–2023 годах. Из статистики исключили только плагин-гибриды, поскольку их показатели слишком сильно зависят от частоты зарядки батареи.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Interia Motoryzacja.

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Тройка лидеров

Среди самых популярных моделей рынка лучший результат показала гибридная Toyota Corolla, которая, согласно данным по 16 032 автомобилям, расходует в среднем 5,33 л/100 км. Почти вплотную к ней приблизились дизельные версии Volkswagen Golf и Skoda Octavia, средние показатели которых составляют 5,40 и 5,41 л/100 км соответственно.

Такая минимальная разница в 0,07–0,08 л/100 км доказывает, что современный гибрид в городском режиме не уступает по экономичности проверенным дизелям для дальних трасс. В то же время обычные бензиновые и мягкие гибридные версии этих же моделей требуют заметно больше топлива, что хорошо видно в общем сводном списке всех протестированных автомобилей.

Toyota Corolla: гибрид 5,33 л/100 км (показатели 16 032 авто), бензин 6,90 л/100 км (247 авто); Volkswagen Golf: дизель 5,40 л/100 км (2449 авто), мягкий гибрид 6,44 л/100 км (1089 авто), бензин 7,88 л/100 км (2378 авто); Skoda Octavia: дизель 5,41 л/100 км (5060 авто), мягкий гибрид 6,34 л/100 км (1556 авто), бензин 6,53 л/100 км (2270 авто); Peugeot 308: дизель 5,22 л/100 км, бензин 6,70 л/100 км; Hyundai i30: дизель 5,39 л/100 км, бензин 6,44 л/100 км; Renault Megane: дизель 5,40 л/100 км, бензин 7,22 л/100 км; Ford Focus: дизель 5,41 л/100 км, бензин 7,51 л/100 км; Opel Astra: дизель 5,57 л/100 км, бензин 6,40 л/100 км; Seat Leon: дизель 5,58 л/100 км, бензин 6,59 л/100 км.

Остальные участники

Проверка других популярных компактных автомобилей подтвердила существенное преимущество дизельных двигателей перед бензиновыми аналогами при повседневной эксплуатации. Лучший показатель во всем исследовании продемонстрировал дизельный Peugeot 308 с результатом 5,22 л/100 км, тогда как бензиновая версия этой модели расходует 6,70 л/100 км.

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При годовом пробеге 20 000 км такое различие в расходе топлива на Peugeot 308 позволяет сэкономить 296 л топлива. Аналогичную экономию демонстрируют и конкуренты в этом классе, в частности дизельные Hyundai i30, Renault Megane и Ford Focus, которые расходуют около 5,4 л/100 км.

Несмотря на скромный расход дизельных двигателей, эксперты советуют перед покупкой оценивать надежность конкретного агрегата и стоимость его обслуживания. Одна серьезная поломка топливной системы или экологических фильтров может быстро перечеркнуть всю финансовую выгоду от низких затрат на заправках.

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Также механик назвал автомобиль, который расходует 3,91 л/100 км и будет служить вечно. Специалист считает этот седан лучшим вариантом для водителей, которым нужен максимальный ресурс без лишних затрат.