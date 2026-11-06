Механик назвал авто, которое расходует 3,91 л/100 км и служит вечно

Автомеханик Скотти Килмер демонстрирует вечную машину. Скриншот: YouTube/@scottykilmer

Известный американский механик со стажем работы 57 лет Скотти Килмер поделился своими впечатлениями об автомобиле Toyota Corolla Hybrid 2026 года. Специалист протестировал модель в реальных условиях езды, где автомобиль продемонстрировал отличную топливную экономичность. По результатам тест-драйва средний расход топлива составил 3,91 л/100 км. Специалист считает этот седан лучшим вариантом для водителей, которым нужен максимальный ресурс без лишних затрат.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на канал Scotty Kilmer.

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Японская сборка

Главным преимуществом базовой версии Toyota Corolla LE Hybrid автомобильный мастер называет происхождение, поскольку ее производят непосредственно в Японии, в отличие от Toyota Camry, которую собирают в американском Кентукки.

Под капотом установлен проверенный временем 1,8-литровый 4-цилиндровый двигатель, который работает в паре с фирменной гибридной системой и электронным вариатором e-CVT. Такое сочетание способно преодолевать более 480 000 км без серьезных ремонтов. А подкапотное пространство остается свободным для удобного доступа к свечам зажигания и фильтрам.

Если сравнивать автомобиль с кроссовером Toyota Corolla Cross Hybrid, то последний имеет более мощный 2-литровый двигатель и полный привод, однако расходует около 4,36 л/100 км.

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Особенности подвески

Ходовая часть седана ориентирована на максимальную практичность, простую конструкцию и бюджетное обслуживание. Из-за более короткой колесной базы подвеска автомобиля ощутимо жестче, чем у бизнес-седана Toyota Camry, и более отчетливо передает водителю мелкие неровности дороги или ямы. Однако при движении по ровному асфальту автомобиль обеспечивает абсолютно тихую, комфортную и плавную езду без посторонних шумов.

Благодаря компактным габаритам ходовой части и короткой колесной базе автомобиль демонстрирует высокую маневренность на узких улицах и позволяет легко парковаться в ограниченном пространстве. Точное электронное усиление гарантирует чуткий отклик на любое отклонение руля.

В салоне седан предлагает практичную черную ткань с белыми простроченными швами, которая долго сохраняет внешний вид и не изнашивается.

Управление климат-контролем осуществляется с помощью обычных физических регуляторов и кнопок вместо сложных цифровых меню, а для вождения предусмотрены режимы Eco, Power и короткий электрический режим EV. Автомобиль также сохранил обычный металлический ключ зажигания вместо кнопки, что существенно усложняет жизнь угонщикам.

Итоговый вердикт Скотти Килмера однозначен: эта модель является лучшим выбором для тех, кто ищет наиболее экономичный и надежный транспорт на каждый день.

Ранее Новини.LIVE писали, какая незаметная мелочь разрушает двигатель автомобиля. Скотти Килмер объяснил, что такое низкоскоростное преждевременное зажигание (LSPI) и почему эта проблема возникает в компактных турбомоторах с прямым впрыском топлива при повышенной нагрузке.

Также он назвал четыре запаха в автомобиле, которые не стоит игнорировать. Ведь ранняя диагностика помогает самостоятельно найти источник проблемы и устранить ее с минимальными затратами.