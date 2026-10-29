Скотти Килмер проверяет запах из-под капота автомобиля. Скриншот: YouTube/@scottykilmer

Появление специфического аромата во время движения автомобиля часто свидетельствует о наличии технических неисправностей. Известный американский механик с 57-летним стажем работы Скотти Килмер объяснил, какие именно четыре запаха требуют немедленной проверки транспортного средства. Игнорирование подобных сигналов может привести к выходу из строя важных узлов и дорогостоящему ремонту. Ранняя диагностика помогает самостоятельно найти источник проблемы и устранить ее с минимальными затратами.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на канал Scotty Kilmer.

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Запах серы

Резкий запах тухлых яиц или серы обычно появляется по двум причинам. Первым источником является выхлопная труба из-за заправки некачественным топливом с высоким содержанием серы или из-за засоренного каталитического нейтрализатора.

Для решения проблемы стоит сменить АЗС или воспользоваться специальными очищающими присадками для топливной системы.

Вторым источником неприятного запаха является автомобильный аккумулятор. Внутри аккумулятора содержится серная кислота, которая при кипении или разложении выделяет специфический газ. В таком случае необходимо проверить состояние самого аккумулятора и генератора, поскольку избыточный заряд быстро разрушает аккумулятор.

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Утечки бензина

Ощутимый запах топлива в относительно новых машинах порой возникает из-за незакрученной или изношенной крышки бензобака. В старых автомобилях с большим пробегом причиной становятся трещины в резиновых шлангах или прокладках. Жидкий бензин действует как растворитель, поэтому место утечки легко найти по идеально чистому пятну среди грязи на двигателе.

Если жидких потеков нет, проблема может скрываться в поврежденном угольном бачке системы EVAP, который пропускает бензиновые пары. К выходу из строя этого узла часто приводит привычка доливать топливо в бак после автоматического щелчка пистолета на АЗС. Замена испорченного адсорбера обходится водителям недешево.

Сладкий антифриз

Тошнотворно-сладкий запах в салоне свидетельствует о протечке охлаждающей жидкости из системы радиатора. Утечка антифриза грозит быстрым перегревом двигателя и его последующим капитальным ремонтом. Для проверки стоит проверить уровень жидкости, состояние крышки радиатора и герметичность соединений.

Если снаружи под капотом сухо, протечка может происходить внутри приборной панели через радиатор обогревателя. Капли охлаждающей жидкости в таком случае стекают через дренажный шланг кондиционера под днище автомобиля.

Запах гари

Запах возникает из-за попадания моторного масла или жидкости гидроусилителя руля на горячий выхлопной коллектор. Пролитая жидкость постепенно сгорает от высокой температуры, создавая стойкий дым.

Однако самой распространённой причиной такого запаха в новых автомобилях становится обычный пластиковый пакет, подхваченный с дороги. Пленка мгновенно плавится на горячей выхлопной трубе и неприятно пахнет неделями.

Для устранения проблемы следует дождаться полного остывания детали и осторожно очистить остатки расплавленного пластика с помощью металлической щетки.

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