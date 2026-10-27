Моторное масло. Фото: pexels.com

Правильно подобранное качественное моторное масло гарантирует долговечную и бесперебойную работу любого двигателя. На канистрах с всесезонным маслом обычно имеется маркировка с цифрами и буквой W, которая часто вызывает вопросы у водителей. Этот символ происходит от английского слова winter, то есть зима. Обозначение указывает на способность жидкости сохранять текучесть при работе в условиях низких температур.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Cars Coops.

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Зимние параметры

Первая цифра перед буквой W показывает уровень низкотемпературной вязкости конкретной марки масла. Чем меньше это значение, тем легче средство прокачивается системой при сильном морозе.

Например, масло с маркировкой 0W-20 остается жидким даже при -35 °C, гарантируя легкий запуск в самые суровые морозы.

Популярный индекс 5W в маркировке 5W-30 рассчитан на мороз до -30 °C, а показатель 10W в маркировке 10W-40 загустевает уже при -25 °C, затрудняя работу стартера.

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Именно в первые секунды после запуска двигателя происходит наибольший износ внутренних элементов из-за недостатка смазки. Современные силовые агрегаты с минимальными зазорами требуют низких зимних индексов для быстрой защиты деталей. Все эти значения строго стандартизированы международной организацией автомобильных инженеров SAE.

Двухфазная маркировка

Всесезонные варианты обозначены двумя блоками цифр, разделенными буквой, где второе число указывает вязкость жидкости после нагрева двигателя до 100 °C. Например, число 20 в маркировке 0W-20 означает более жидкое средство, которое снижает трение, подходит для точных зазоров и экономит топливо.

Универсальные значения 30 или 40 в маркировке 5W-30 или 5W-40 создают более прочную защитную пленку в условиях жары и высоких нагрузок, а индексы 50 или 60 предназначены для спортивных или изношенных двигателей.

Изобретение всесезонных жидкостей позволило водителям отказаться от постоянной замены масла при смене времени года. Современные синтетические и полусинтетические средства содержат специальные полимеры для сохранения вязкости при высоких температурах. Чем выше второе число в коде, тем толще остается защитный слой на нагретом металле.

Ранее Новини.LIVE писали, для каких двигателей автомобилей требуется самое густое моторное масло. Международное общество автомобильных инженеров (SAE) делит масла на 14 классов вязкости в зависимости от их текучести при 100 °C.

Читайте также, когда Toyota и Honda рекомендуют менять моторное масло. Большинство водителей ориентируются исключительно на пробег, что существенно сокращает срок службы силового агрегата.