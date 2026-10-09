Когда водителям нужно использовать самое густое моторное масло

Моторное масло. Фото: magnific.com

Надежность работы силового агрегата зависит от правильно подобранных смазочных материалов. Современное моторное масло защищает внутренние детали от износа и помогает поддерживать оптимальную температуру двигателя. Международное общество автомобильных инженеров (SAE) делит смазочные материалы на 14 классов вязкости в зависимости от их текучести при 100 °C. Выбор слишком густого или слишком жидкого состава может существенно повлиять на ресурс двигателя.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

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Самые густые марки

Самой густой среди сезонных однокомпонентных масел на рынке считается марка SAE 70. В сегменте всесезонных масел наибольшую вязкость имеет состав с маркировкой 25W-60. Однокомпонентные масла SAE 70 обычно используются в мощных дизельных двигателях грузовиков, рейсовых автобусов, тракторов, строительной техники и водного транспорта в условиях жаркого климата.

Всесезонное густое масло 25W-60 чаще всего применяют в старом транспорте с пробегом свыше 120 000 км при условии постоянной эксплуатации в условиях высоких температур. Также подобные составы используют для мотоциклов Harley-Davidson с воздушным охлаждением и в поршневых авиационных двигателях. Особенно густые масла находят применение в спортивных драгстерах, работающих на метаноле или гоночном топливе.

Маркировка вязкости

Первое число перед буквой W в маркировке показывает вязкость материала при низких температурах. Чем меньше эта цифра, тем легче насос прокачивает масло во время холодного запуска зимой. Второе число после буквы указывает на плотность материала при достижении рабочей температуры двигателя.

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Высокий второй показатель означает, что масло сохраняет прочность защитной пленки при сильном нагреве. Однокомпонентные масла имеют только одно число в обозначении, тогда как всесезонные продукты маркируются двумя цифрами. Всесезонные составы лучше приспособлены к работе как во время зимних морозов, так и во время летней жары.

Риски использования

Старые двигатели собирались с большими зазорами между деталями, поэтому для них применялись более густые составы. Современные высокотехнологичные двигатели требуют жидкого масла для надёжной смазки подшипников. К тому же новые автомобили требуют меньшего объема смазочных материалов в системе.

Слишком густое масло хуже отводит тепло от рабочих поверхностей. Это приводит к повышению температуры внутри двигателя, быстрому окислению материала и образованию отложений. Эксперты советуют строго следовать инструкциям производителя и использовать только рекомендованные классы вязкости.

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